államadósság
hitelminősítés
Ukrajna
S&P

A hét vicce: felminősítette az S&P az ukrán devizaadósságot, ezek szerint arra számítanak, hogy Brüsszel még hosszú évekig öli a pénzt Ukrajnába

A hitelminősítő szerint Ukrajna helyzete javult egy kicsit, bár a kötelezettségek teljesítése kétséges, fizetséképtelenségről már nincs szó. Ukrajna felminősítése az uniós támogatás eredménye.
K. B. G.
2026.01.23, 12:29
Frissítve: 2026.01.23, 13:08

Javította Ukrajna hosszú távú devizaadósságának besorolását az S&P hitelminősítő, a korábbi SD, tehát részleges fizetésképtelenséget jelző minősítését CCC+-ra változtatva.

Kiev,,Ukraine,-,May,26,,2018:,Sign,On,The,Building
Ha minden kedvezően alakul, Ukrajna képes lehet fizetni adósságait az S&P szerint / Fotó: Andreas Wolochow / Shutterstock

Ezért minősítette fel Ukrajnát az S&P

A hitelminősítő szerint az ukrán adósság kis részét kitevő, még mindig fizetésképtelen állapotban lévő adósságának folyamatban lévő átrendezése nem befolyásolja jelentősen Ukrajna képességét és hajlandóságát más kötelezettségek teljesítésére. A szelektív csődből azután sorolta feljebb az ukrán adósságot a hitelminősítő, hogy Kijev megállapodott a GDP-növekedéshez kötött hozamot kínáló adósság tulajdonosaival annak hagyományos kötvényekre cseréléséről. A gazdasági növekedés alapján fizetett kamat ugyanis toxikus lenne a háború lezárása után.

Az új besorolás kilátása stabil, amit az S&P azzal indokolt, hogy ez kiegyensúlyozza a rövid távon kigazdálkodható fizetési kötelezettségeket és az állandó nemzetközi pénzügyi támogatást , különösen az Európai Unió részéről, a háború okozta magas kockázatokkal.

Ukrajna hitelminősítését a Fitch korábban visszavonta, míg a Moody’s Ca besorolást tart érvényben az országra, szintén stabil besorolással – idézi fel a Bloomberg. Az S&P és a Moody’s besorolása egyaránt a bóvli kategóriába sorolja az ukrán adósságot. A CCC osztályzatról az S&P azt írja honlapján, hogy az sebezhetőséget jelent, így 

az ezen osztályzattal rendelkező adós csak kedvező üzleti, gazdasági és pénzügyi kondíciók mellett képes teljesíteni kötelezettségeit.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12734 cikk

 

