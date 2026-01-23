A hét vicce: felminősítette az S&P az ukrán devizaadósságot, ezek szerint arra számítanak, hogy Brüsszel még hosszú évekig öli a pénzt Ukrajnába

Javította Ukrajna hosszú távú devizaadósságának besorolását az S&P hitelminősítő, a korábbi SD, tehát részleges fizetésképtelenséget jelző minősítését CCC+-ra változtatva.

Ha minden kedvezően alakul, Ukrajna képes lehet fizetni adósságait az S&P szerint / Fotó: Andreas Wolochow / Shutterstock

Ezért minősítette fel Ukrajnát az S&P

A hitelminősítő szerint az ukrán adósság kis részét kitevő, még mindig fizetésképtelen állapotban lévő adósságának folyamatban lévő átrendezése nem befolyásolja jelentősen Ukrajna képességét és hajlandóságát más kötelezettségek teljesítésére. A szelektív csődből azután sorolta feljebb az ukrán adósságot a hitelminősítő, hogy Kijev megállapodott a GDP-növekedéshez kötött hozamot kínáló adósság tulajdonosaival annak hagyományos kötvényekre cseréléséről. A gazdasági növekedés alapján fizetett kamat ugyanis toxikus lenne a háború lezárása után.

Az új besorolás kilátása stabil, amit az S&P azzal indokolt, hogy ez kiegyensúlyozza a rövid távon kigazdálkodható fizetési kötelezettségeket és az állandó nemzetközi pénzügyi támogatást , különösen az Európai Unió részéről, a háború okozta magas kockázatokkal.

Ukrajna hitelminősítését a Fitch korábban visszavonta, míg a Moody’s Ca besorolást tart érvényben az országra, szintén stabil besorolással – idézi fel a Bloomberg. Az S&P és a Moody’s besorolása egyaránt a bóvli kategóriába sorolja az ukrán adósságot. A CCC osztályzatról az S&P azt írja honlapján, hogy az sebezhetőséget jelent, így