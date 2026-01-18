Deviza
Akár napi 15–20 órás áramszünetek: súlyosbodik az ukrajnai energiaválság — Zelenszkij tehetetlen

Az orosz hadsereg ismétlődő, tömeges támadásai és a kritikus teljesítményhiány miatt január 16-tól Ukrajnában rendkívül szigorú áramszüneti menetrendeket vezettek be. Számos régióban az elektromos energia hiánya már most eléri a napi 15–16 órát, még olyan megyékben is, amelyek eddig viszonylag kevésbé voltak érintettek.
VG
2026.01.18, 14:00
Frissítve: 2026.01.18, 14:32

Az energetikai szakemberek közlése szerint a rendszer jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat — értesült a KISzó.

ukrajna-áram-energia drón háború
Ukrajnában hatalmas áramkieséseket okoznak a tömeges drón- és rakétatámadások / Fotó: AFP

Ukrajna kifogy az energiából, ha ilyen tempóban támadják

A hálózatok a műszaki tűrőképességük határán működnek, miután az elmúlt időszakban újabb súlyos károkat szenvedtek el. Emiatt a lakosság sok helyen csupán rövid időszakokra jut áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek ellátására.

Az Ukrenergo január 16-án minden megyében kénytelen volt rendkívüli és tervezett fogyasztáskorlátozásokat alkalmazni.

A hideg időjárás tovább növeli a terhelést, miközben a sérült infrastruktúra nem képes biztosítani a szükséges kapacitást. A rendszer jelenleg a legszigorúbb takarékos üzemmódban működik, annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyszabású hálózati összeomlást.

Nincsenek fényes kilátások

Energetikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat. Egyre reálisabb az a forgatókönyv, amely szerint a lakosság naponta mindössze négy órán át jutna áramhoz. Oleg Popenko, a Közüzemi Fogyasztók Szövetségének elnöke szerint 

újabb találatok és tartós hideg esetén egyes városokban akár „húszórás áramszünetekre” is átállhatnak, hogy kizárólag a létfontosságú infrastruktúrát tudják működtetni.

Ennek elkerülése érdekében Zelenszkij az áramimport fokozását sürgette, ahogy arról korábban beszámoltunk. Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország területéről a hiányok fedezésére. Az ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében jelezte, hogy megoldásokat vár kabinetjétől egy napon belül.

Mindenekelőtt az áram importját és a tartalékellátás lehetőségeit kell fokozni 

– mondta Zelenszkij. Ehhez, mint fogalmazott, a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Közölte azt is, hogy napi szinten fog egyeztetni a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektorban kialakult helyzetet illetően.

Beszámolt arról, hogy külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről. 

Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen – mondta, majd kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régióban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztetni fog szövetségeseivel a légvédelem erősítése végett. Mint mondta, Mark Rutte NATO-főtitkárral már beszélt légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Áldozatos munka helyrehozni a megtépett vezetékeket

A folyamatos csapások miatt a javítóbrigádok nem tudják teljeskörűen helyreállítani a berendezéseket, ami súlyos, felhalmozódó hiányt okoz. A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy készüljenek fel az energiaválság eddigi legnehezebb időszakára, amely akár a fűtési szezon végéig is elhúzódhat.

