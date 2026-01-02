Putyin-alteregót ültetne Zelenszkij korrupció kilőtte helyettese székébe – az jön, aki mindent tud
Volodimir Zelenszkij nem csak az oroszok ellen hadakozik: az ukrajnai korrupciós vizsgálatok szinte a dolgozószobájáig értek, a közvetlen környezetéhez tartozó Timur Mindics külföldre menekült – majd a lakásán talált arany-wc-ről híresült el –, nagyhatalmú kabinetfőnöke és jobbkeze, Andrij Jermak november végén lemondott. Zelenszkij az újévbe lépve megnevezte új helyettesét, két héttel azután hogy a példátlan korrupciós feltárások ellenére 90 milliárd eurót kapott az Európai Unió vezetőitől a csődtől való megmeneküléshez és a háború folytatásához.
A Jermak posztjára felkért személy már első ránézésre is azonos háttérrel rendelkezik, mint a titkosszolgálati múltjáról ismert nagy ellensége, Vlagyimir Putyin orosz elnök, akinek a csapatai előrenyomulnak az ukrán erőkkel szemben a frontokon, miközben Donald Trump amerikai elnök békekötésre igyekszik bírni a feleket.
Kirilo Budanovról van szó, a titkosszolgálat vezetőjéről, akit sokan az ukrán elitben Jermakhoz hasonlóan korábban is túl hatalmasnak éreztek: ő az, aki mindent tud. A nagy azonosságon túl nagy eltérés is van köztük: az ukrán előszeretettel ad nyugatra interjúkat Oroszország legyőzésének és feldarabolásának elkerülhetetlenségéről – Moszkvában és Kijevben ennek megfelelő népszerűségnek örvend.
Ukrajnának most növelnie kell az összpontosítását a biztonságra, a védelmi erők fejlesztésére és a a tárgyalások diplomáciai vonalára
– idézte a Bloomberg Zelenszkijt, aki hozzátette: Budanov mindezeken a területeken nagy tapasztalattal rendelkezik.
Jermak népszerűtlen volt, a helyébe népszerű személy ül – aki mindent tud
Ukrajnában széles körben úgy tekintettek Jermakra, mint aki hatalmas befolyást halmozott fel, és nem is volt népszerű: a kijevi Razumkov Központ márciusi felmérése alapján a megkérdezett ukránok 67 százaléka nem bízott benne.
Budanov kinevezése enyhítheti a Zelenszkijre nehezedő politikai nyomást, mivel egy a hadsereg körében – és általában Ukrajnában – széles körben tisztelt csoport egyik kiemelkedő alakjára bízna kulcsszerepet. Budanov hazai elismerést vívott ki, többek között azért, mert személyesen is részt vett hírszerzési műveletekben – írta a Bloomberg.
Árnyalja ezt a képet a liberális irányultságú Carnegie elemzőhálózat korábbi publikációja, amely május végén jelent meg, még azelőtt hogy az országszerte kirobbant tüntetéseken kisiklott Zelenszkij és Jermak próbálkozása a korrupciót vizsgáló szervezetek alávetésére.
Az apropó az volt, hogy a katonai hírszerzést vezető Budanov népszerűsége meghaladta Zelenszkijét, aki korábban eltávolította az országból a szintén nagy népszerűségre szert tett vezérkari főnök Valerij Zaluzsnijt. Az utóbbiról egyébként épp a napokban került nyilvánosságra, hogy lemondott londoni nagyköveti pozíciójáról és hazatér Ukrajnába.
Ilyen az igazi túlélő
A Carnegie május végi elemzése a következőket írja Budanovról:
Budanov növekvő népszerűsége konfliktushoz vezetett Zelenszkij csapatával, amely óvatos a népszerű katonai parancsnokokkal szemben. Budanovot korábban Jermak pártfogoltjaként tartották számon – mostanra azonban úgy tűnik, megromlott a kapcsolatuk. 2024 végén az ukrán média arról számolt be, hogy konfliktus van a két férfi között, és Budanov közelgő lemondásáról is pletykák keringtek.
Budanovot gyakran nevezik Zelenszkij felé vezető „alternatív kommunikációs csatornának”, amely megkerüli Jermakot, és jó kapcsolatai vannak az elnök környezetében működő más csoportokkal is – például David Arakhamijával, a Nép Szolgája párt parlamenti frakciójának vezetőjével.
Budanov tehát végül nem távozott Jermak nyomására, hanem ésszerű számítás szerint a székébe ül – ilyen az igazi túlélő. A moszkvai és kijevi elnöki hivatalokból eztán két volt titkosszolga néz egymással farkasszemet.