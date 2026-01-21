Deviza
Európai Unió
Ukrajna
Európai Parlament
hitel

Zöld utat kapott az Európai Parlamentben a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának – Kijev egy lépéssel közelebb került az uniós pénzhez

Az Európai Parlament elsöprő többséggel megszavazta azt a tanácsi döntést, amely lehetővé teszi egy 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel nyújtását Ukrajnának. A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia, az uniós hitelt utána adhatják meg Ukrajnának.
Németh Anita
2026.01.21, 14:50

Az Európai Parlament szerdán zöld utat adott annak a tanácsi döntésnek, amely a megerősített együttműködés eljárásának alkalmazásával teszi lehetővé egy 90 milliárd eurós uniós hitel nyújtását Ukrajna számára.

uniós hitel FRANCE, ALSACE, BAS-RHIN (67) STRASBOURG, EUROPEAN AND UKRAINIAN FLAGS IN FRONT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
Zöld utat kapott az Európai Parlamentben a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának / Fotó: Only France via AFP

A hitelről az Európai Tanács december 18-i brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a részleteket pedig az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az uniós szerződésekben rögzített megerősített együttműködés eljárását alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy az együttműködni kívánó tagállamok egy adott területen közösen lépjenek előre. Az eljárás alkalmazásához az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

A képviselők kedden úgy döntöttek, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a hitelt és a kapcsolódó javaslatokat, amiket szerdán a parlament jóváhagyott 499 igen, 135 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett.

A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia, a hitelt utána adhatják meg Ukrajnának.

Mire lesz elég az uniós hitel és egyáltalán mire fordíthatja Ukrajna?

A 90 milliárd eurós hitelt két részre bontották: 30 milliárd eurót az ukrán költségvetés kapja, míg 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésekre kell fordítani. 

A hatalmas uniós forrás ellenére előfordulhat, hogy Ukrajna idén nem rendelkezik elegendő forrással (évente 15 milliárd euróba kerül Ukrajna finanszírozása). Ez elég aggasztó jelzés, és a hrivnya gyengítése a dollárral és az euróval szemben arra utal, hogy ezek irányított lépések a költségvetés finanszírozásának biztosítására – magyarázta Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző.

Az elemző azt is hangsúlyozta, az állami költségvetésben nem szerepel plusz 300 milliárd hrivnya a katonáknak szóló kifizetésekre, amelyeket a parlament egyébként korábban már jóváhagyott. Ukrajnának a finanszírozást a belföldi és a nemzetközi piacon egyaránt keresnie kell partnereket.

A decemberben elfogadott 2026-os ukrán költségvetésben a védelmi kiadások 2800 milliárd hrivnyát (kb. 26 ezermilliárd forintot) tesznek ki, ami az összes kiadás közel 60 százaléka, miközben Ukrajna bevétele 2918 milliárd hrivnya. A kiadások viszont elérik a 4781 milliárd hrivnyát. A törvény szerint muszáj magas költségvetési hiányt fenntartani az Oroszországi Föderáció folytatódó katonai agressziója miatt, amely elvonja az alapvető erőforrásokat. 

Bevallották Brüsszelben az ukrán hitel kamatát, eddig titkolták: ennyibe kerül az európai embereknek a háború – most örülhetnek csak igazán a magyarok

Nyolc évig fogja nyögni az EU a kamatokat. A közös hitel fizetéséből csak a magyarok, a szlovákok és a csehek maradnak ki. Drágán megfizetik az uniós adófizetők az Ukrajnának nyújtott kölcsönt.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12728 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
