Zöld utat kapott az Európai Parlamentben a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának – Kijev egy lépéssel közelebb került az uniós pénzhez

Az Európai Parlament szerdán zöld utat adott annak a tanácsi döntésnek, amely a megerősített együttműködés eljárásának alkalmazásával teszi lehetővé egy 90 milliárd eurós uniós hitel nyújtását Ukrajna számára.

Zöld utat kapott az Európai Parlamentben a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának / Fotó: Only France via AFP

A hitelről az Európai Tanács december 18-i brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a részleteket pedig az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az uniós szerződésekben rögzített megerősített együttműködés eljárását alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy az együttműködni kívánó tagállamok egy adott területen közösen lépjenek előre. Az eljárás alkalmazásához az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

A képviselők kedden úgy döntöttek, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a hitelt és a kapcsolódó javaslatokat, amiket szerdán a parlament jóváhagyott 499 igen, 135 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett.

A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia, a hitelt utána adhatják meg Ukrajnának.

Mire lesz elég az uniós hitel és egyáltalán mire fordíthatja Ukrajna?

A 90 milliárd eurós hitelt két részre bontották: 30 milliárd eurót az ukrán költségvetés kapja, míg 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésekre kell fordítani.

A hatalmas uniós forrás ellenére előfordulhat, hogy Ukrajna idén nem rendelkezik elegendő forrással (évente 15 milliárd euróba kerül Ukrajna finanszírozása). Ez elég aggasztó jelzés, és a hrivnya gyengítése a dollárral és az euróval szemben arra utal, hogy ezek irányított lépések a költségvetés finanszírozásának biztosítására – magyarázta Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző.

Az elemző azt is hangsúlyozta, az állami költségvetésben nem szerepel plusz 300 milliárd hrivnya a katonáknak szóló kifizetésekre, amelyeket a parlament egyébként korábban már jóváhagyott. Ukrajnának a finanszírozást a belföldi és a nemzetközi piacon egyaránt keresnie kell partnereket.

A decemberben elfogadott 2026-os ukrán költségvetésben a védelmi kiadások 2800 milliárd hrivnyát (kb. 26 ezermilliárd forintot) tesznek ki, ami az összes kiadás közel 60 százaléka, miközben Ukrajna bevétele 2918 milliárd hrivnya. A kiadások viszont elérik a 4781 milliárd hrivnyát. A törvény szerint muszáj magas költségvetési hiányt fenntartani az Oroszországi Föderáció folytatódó katonai agressziója miatt, amely elvonja az alapvető erőforrásokat.