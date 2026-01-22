Deviza
Megszületett az ítélet Ursula von der Leyenről, ez a döntés: eldőlt, tovább vezetheti-e az Európai Uniót

A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését.
VG
2026.01.22, 12:28
Frissítve: 2026.01.22, 12:40

Csütörtökön dél körül szavazott az Európai Parlament az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról — közölte az Európai Bizottság. 

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A Patrióták az európai gazdák számára halálos ítéletként emlegetett Mercosur-megállapodással indokolták a lépést, azonban az Ursula von der Leyennel szembeni elégedetlenség nem most kezdődött.

A Patrióták nem tudták megdönteni Ursula von der Leyen hatalmát

A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény kapcsán. A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Dömötör Csaba, fideszes Európa parlamenti képviselő úgy reagált a döntésre

A néppárti-baloldali nagykoalíció ma összezárt, és kiállt Ursula von der Leyen mellett a mercosuros bizalmatlansági szavazáson.

— nyilatkozta a képviselő Facebook posztban, majd hozzátette: "Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani Mercosur-szerződésben foglaltakat, „átmeneti intézkedésként”, ami következményeit tekintve semmi érdemi különbséget nem jelent a nem átmenetihez képest. Ezt az Európai Néppárt jelentette be a tegnapi szavazás utáni sajtótájékoztatón. Ha a mai bizalmatlansági indítvány átment volna, akkor a Mercosur is elbukott volna."

 

Szakmai szervezetek szerint az egyezmény olcsó agrártermékek tömeges beáramlásához vezethet, ami veszélyeztetné az európai gazdák megélhetését. A tiltakozók úgy vélik, hogy a gabona mellett hús- és más mezőgazdasági termékek is eláraszthatják a piacot, miközben az uniós termelők jóval szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi szabályoknak felelnek meg.

A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azelőtt írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament jóváhagyta volna.

