Deviza
EUR/HUF379,94 -0,46% USD/HUF317,76 -1,14% GBP/HUF437,25 -0,52% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF90,47 -0,28% RON/HUF74,56 -0,42% CZK/HUF15,67 -0,45% EUR/HUF379,94 -0,46% USD/HUF317,76 -1,14% GBP/HUF437,25 -0,52% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF90,47 -0,28% RON/HUF74,56 -0,42% CZK/HUF15,67 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 493,86 +0,66% MTELEKOM1 980 +1,75% MOL3 910 +1,88% OTP39 900 +0,13% RICHTER10 640 +1,14% OPUS550 -0,18% ANY7 620 -2,31% AUTOWALLIS160 +3,23% WABERERS5 260 0% BUMIX10 259,06 -1,09% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 678,87 +0,58% BUX127 493,86 +0,66% MTELEKOM1 980 +1,75% MOL3 910 +1,88% OTP39 900 +0,13% RICHTER10 640 +1,14% OPUS550 -0,18% ANY7 620 -2,31% AUTOWALLIS160 +3,23% WABERERS5 260 0% BUMIX10 259,06 -1,09% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 678,87 +0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autógyártás
Magyar Suzuki
szabadkereskedelmi egyezmény
India

Bekavarhat Magyarország legkedveltebb autógyárának Ursula von der Leyen új ügylete?

Aláírnak egy megegyezést a világ túlsó felén, és Magyarországon megmozdul a föld. Ursula von der Leyen új ügylete a legkedveltebb és legrégibb magyar autógyár számára vet fel életbe vágó kérdéseket. A magyar gazdák már ismerik ezt az érzést.
Pető Sándor
2026.01.27., 17:03

A mai naptól még jobban megérthetjük, miért ég a talaj a magyar gazdák lába alatt egy Paraguayban aláírt megegyezés miatt. Újdelhi csak feleakkora távolságra van Budapesttől, mint Asunción, de Magyarországra és a magyarokra a kedden Újdelhiben kötött szabadkereskedelmi egyezmény ugyanúgy sokkszerű hatásokat gyakorolhat, mint az, amelyet Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök tíz napja Latin-Amerikában írt alá. Ami most kockán forog, többek közt, arra a magyar vállalatok közül most a mindenféle „legek” jellemzőek, remélhetőleg tartósan. 

Ursula von der Leyen viszonya a Suzukihoz nem ismert, indiai aláíró partneréé azonban igen
Ursula von der Leyen viszonya a Suzukihoz nem ismert, indiai aláíró partneréé azonban igen / Fotó: AFP

Az utóbbi ügylet, a Mercosur-egyezmény hatásait könnyebb volt felmérni, hisz több mint 25 évig tárgyalták és ugyanennyi ideje tiltakoznak ellene az európai gazdák, akiket tönkretehet a sokkal lazább szabályok mellett olcsóbban előállított óceánon túli áruk beözönlése.

Az indiai tárgyalások fiatalabbak, „csak” 2007-ben indultak, a megegyezés részletei csak most érkeznek. Még sok meglepetést okozhatnak, de a hírekből máris kirajzolódik belőle egy fenyegetés az európai autóipar egészére. Ezen belül konkrétan a legrégibb és legnépszerűbb magyar autógyárra, amely ezreket alkalmaz hazánkban és vezeti a hazai újautó-értékesítéseket: minden tizedik autót ők adják el Magyarországon.

Ursula von der Leyen kaput nyitott az indiai autóknak is, a kínaiak már el is kezdtek beözönleni

Az autóipar, az Európai Unió és kiemelten Németország válságágazata Asunción és Újdelhi esetében is kulcskérdés volt, habár az uniós vezetők szemérmesen elhallgatták, hogy a kedvéért áldozták fel az európai mezőgazdasági termelőket. 

Újdelhiben szintén nem szerepelt a kiemelten hangoztatott témák közt az autóipar, de az első hírek arról szóltak, hogy évi 250 ezer európai autóra (ebből 90 ezer elektromosra) India csökkenti a vámot. Aztán gyorsan kiderült: az EU a Bloomberg hírügynökség forrása szerint ezzel szemben 625 ezer indiai autóra vállalat importkedvezményeket. 

Miközben az európaiak Indiába hatolása igen nehéznek ígérkezik, a kínai autók tavaly óta nekilendült beözönlését tehát követheti a szintúgy olcsó indiaiaké is. Mivel Magyarország is autógyártó és alkatrész-beszállító hatalom, a német gyártók megrendülése közvetlenül érintette a mi iparunkat, a kínai térnyerés akár még jól is jöhet – hiszen legalább egy óriási kínai gyár nálunk is épül, Szegeden –, az indiai faktor azonban új.

Ursula von der Leyen jött, látott, intézett / Fotó: AFP

Ezek az indiai gyártók teremhetnek Európában: a legnagyobb neve ismerős lesz 

Ha rátekintünk a legnagyobb indiai gyártók névsorára, azonnal feltűnik, mi az, ami az egyezmény lehetséges hatásaiból Magyarországon elsősorban aggasztó. Az öt legnagyobb az előzetes számok alapján ennyi autót adott el tavaly:

  • Maruti Suzuki 1 millió 786 ezer, 
  • Mahindra & Mahindra 593 ezer, 
  • Tata Motors 568 ezer, 
  • Hyundai Motor India 560 ezer, 
  • Toyota Kirloskar Motor 321 ezer.

Ami különösen érdekel bennünket, az első helyen álló gyártó: ugyanez a japán csoport áll az első helyen a magyarországi értékesítésekben. Csak néhány hetes a Magyar Suzuki közleménye, amelyben a vállalat arról tájékoztat – a Datahouse adataira hivatkozva –, hogy 14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedéssel  2025-ben megőrizte piacvezető pozícióját az új személyautók piacán Magyarországon.

Az esztergomi vállalat 1992-ben kezdte meg a sorozatgyártást, a 2025-ös újautó-eladási adatok alapján ezúttal 22. alkalommal végzett piacvezető helyen – emelte ki a közlemény.

Nem csak Esztergomra jött rá a csuklás a hírektől

Ha összehasonlítjuk a 625 ezres keretet a 14 ezres hazai számmal, már megriadhatunk, még akkor is, ha az EU-n belül biztosan nem az összes indiai importautó kötne ki Magyarországon, amennyiben kitöltik a keretet. Pontosan mikor és hogyan lépnek életbe az importkönnyítések, egyelőre ez is átláthatatlan szövevény. Mindenesetre az egyezménnyel a vállalat arra kaphat lehetőséget, hogy válasszon: bizonyos modelleket itt gyárt, vagy ehelyett inkább behoz.

Ez abban az esetben is húsba, sőt életbe vágó kérdéseket vethet fel a Magyar Suzuki számára, ha nem Magyarországra, hanem máshová hoznának Indiában gyártott autókat – hiszen az Esztergomban gyártott Suzukik java külföldre kerül (és nemcsak az EU-ba, hanem még más kontinensekre is). Jelentős változás az értékesítéseiben még a magyar gazdaság egészére is gyakorolhat hatást, hiszen az ország egyik legnagyobb exportőréről van szó.

Esztergom a háttér, a magyarok remélik, az is marad / Fotó: Magyar Suzuki Zrt.

Az árak összehasonlításából ítélve van mitől félni

Megkérdeztük a Magyar Suzukit, gyakorolhat-e hatást rájuk az Újdelhiben most megkötött egyezmény. Egyelőre nem kaptunk választ, ami nem csoda, hiszen nem minden részlet ismert, sőt a véglegesítésük is hosszabb időt vehet igénybe: sem az európai, sem az indiai gyártók nem kaptak könnyű feladatot, ha tervezni akarnak.

Annyit azonban megtehetünk, hogy összehasonlítjuk az Indiában és Magyarországon gyártott Suzuki modellek árát – és az eredmény messze nem megnyugtató. Akkor sem, ha a szállítás növeli a költségeket, és nem ismerjük még pontosan a vámkönnyítések mértékét. Sőt akkor sem, ha lefitymáljuk az Indiában gyártott autók felszereltségét és minőségét: emlékezzünk, volt idő, amikor azt se gondoltuk, hogy a kínai autók a közeli jövőben versenyre hívhatják a német autókat.

A Magyar Suzuki közleménye szerint modelljeik közül az S-Cross és a Vitara is bekerült Magyarország három legnépszerűbb modellje közé az újautó-regisztrációk alapján.  

Ezek közül az S-Cross Indiában néhány éve már nem kapható. Alap Suzuki Vitarát már 7,8 millió forinttól találtunk, a vele összehasonlítható indiai Suzuki Grand Vitara forintra átszámított ára 3,7 milliótól indul. 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
MKT

Nagy átmenetek éve jöhet: ezért kell újragondolni az inflációt és a gazdaságpolitikát

A monetáris és fiskális politikának, valamint az inflációs várakozásoknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a megváltozott gazdasági környezethez.
3 perc
autógyártás

Bekavarhat Magyarország legkedveltebb autógyárának Ursula von der Leyen új ügylete?

A magyar gazdák már ismerik ezt az érzést.
7 perc
elektromos átállás

Amerika legnagyobb járműgyártója kiheverte az elektromos sokkot és visszatért a benzinfaló monstrumokhoz – nem kell szépíteni, úgy viszik őket, mint a cukrot

A GM a benzinfaló SUV-k és pickupok gyártására fókuszál.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu