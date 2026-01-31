Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, de Meloniról áradozik a nagy amerikai hitelminősítő – ez az ítélet

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Olaszország államadós-osztályzatának kilátását a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings). A szombat hajnalban kiadott jelentés bizonyos szempontból fájhat az Európai Uniónak és annak vezetőjének, Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek.

Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, bezzeg Melonit / Fotó: Shutterstock

Az EU-ról ugyanis nem sokkal korábban jelent meg egy másik amerikai hitelminősítő, a Fitch ítélete. Ez pedig hemzseg az intő jelektől.

Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, bezzeg Melonit

Visszatérve először az olaszokra, az S&P egyebek mellett azzal az előrejelzésével indokolta a lépést, hogy az olasz magánszektor a nemzetközi kereskedelmet terhelő folyamatos bizonytalanság ellenére továbbra is képes lesz folyómérleg-többletek elérésére, és ez kedvező az olasz gazdaság nettó külső hitelezői pozíciója szempontjából.

A kilátás javításával egyidőben az S&P megerősítette Olaszország hosszú távú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek "BBB plusz/A-2" osztályzatát.

A szombat hajnalban Londonban bejelentett lépés indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy az olasz folyómérleg-egyenleg 2013 óta - a 2022-es energiasokkot kivéve - folyamatosan többletet mutat.

Az S&P közölte: a pozitív osztályzati kilátás azt a várakozását tükrözi, hogy az olasz gazdaság külső pozíciójának javulása a visszahúzó tényezők ellenére is folytatódik.

Olaszország a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága, jelentős a magánszektorbeli vagyontömeg, és egyedül a háztartási szektor nettó eszközállomány-pozíciója eléri a 11 200 milliárd eurót, amely az éves olasz hazai össztermék (GDP) 5,2-szerese - hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.

Az S&P Global Ratings kiemeli azt is, hogy a pénzügyi szektoron kívüli olasz vállalatok magas és stabil profitrátái a háztartások bőséges megtakarítási rátájával együtt védelmet nyújtanak az olasz gazdaságnak a további sokkokkal szemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos olasz államháztartási hiány eredményszemléletű bázison számolva 2,9 százalékra csökken az idén, bár a következő években már csak marginális mértékű további csökkenés valószínű.