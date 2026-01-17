Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árufuvarozás
villanyautók
útdíj
kamionok

Elkezdődött, brutális útdíjemelést vezettek be: kiirtja a dízeles kamionokat az első európai főváros, mindenkit rákényszerít az elektromosra - kiakadtak a fuvarozók

A norvég főváros drasztikusan megemelte a hagyományos teherautók számára fizetendő útdíjat az idén. Az útdíjemelés kérdése Magyarországon is napirenden van.
D. GY.
2026.01.17, 10:34
Frissítve: 2026.01.17, 10:47

Még gazdaságosabb lett az elektromos teherautók üzemeltetése Oslóban, miután a norvég főváros és környéke 83 fizetőkapuján áthaladó fosszilis üzemű tehergépkocsik számára drasztikusan emelkedett a fizetendő útdíj mértéke a 2026-os évre. Az útdíjemelés ellen tiltakoztak az érintettek.

útdíjemelés
Útdíjemelés: a norvégoknál már elkezdődött, kiirtanák a fővárosból a hagyományos meghajtású kamionokat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP
  • A legújabb, Euro 6 környezetvédelmi besorolású dízel-teherautók esetében az áthajtási díj 162 norvég koronára (körülbelül 5300 forint) nőtt csúcsidőben, míg 
  • az idősebb, Euro 5-ös vagy annál régebbi modelleknek 223 koronát (nagyjából 7300 forint) kell fizetniük minden egyes áthaladásért.

Miközben a hagyományos teherautók üzemeltetése költségesebbé vált, az elektromos és biogázüzemű nehézgépjárművek továbbra is mentesülnek az útdíjfizetés alól Oslóban – egészen 2030-ig. Ez a kedvezmény nemcsak a nehéz teherautókra, hanem az elektromos kisáruszállító járművekre is vonatkozik – írja a Villanyautósok.

A norvég fuvarozók tiltakoznak az útdíjemelés ellen

Nem minden szereplő örül az intézkedésnek. A Norvég Fuvarozók Szövetsége kritikusan nyilatkozott az emelésről: 

Nem arról van szó, hogy mindenáron ragaszkodnunk kellene a dízelmotoros hajtáshoz, hanem arról, hogy az iparág számára hiányzik a kiszámíthatóság, és minket most ide-oda dobálnak

– kommentálta a döntést J. Kristian Bjerke, a szervezet helyi vezetője a Nettavisen norvég hírportál újságírójának.

A statisztikák azt mutatják, hogy Oslóban a változás már folyamatban van: 

  • 2025-ben a 12 tonnánál nehezebb újonnan forgalomba helyezett teherautók 
  • 30 százaléka elektromos vagy biogázüzemű volt, 
  • ami jelentősen meghaladja az országos átlagot.

Magyarországon is téma az útdíjemelés

Közeledtek az álláspontok azon a szerdán, hat órán keresztül tartó egyeztetésen az Építési és Közlekedési Minisztériumban, amelyet a hazai közutakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőinek érdekképviseletei kezdeményeztek. Szeretnék elérni, hogy a kormány engedjen a költségeiket megnövelő, ezáltal működésük hatékonyságát rontó, már kormányrendeletben is megjelent szigorából, mindenekelőtt az útdíj számottevő emeléséből. 

A szigor célja az, hogy a nehézgépjárművek elkerüljék a településeket.

A szándékot mindenki helyesnek tartja, az oda vezető utat már kevesebben.

A cél érdekében ugyanis három intézkedés történt, illetve történik:

  • Az év elejétől az országon csak áthaladó kamionok kizárólag autópályákon (kijelölt tranzitútvonalon) haladhatnak.
  • A jogszabály az országon belüli, hazai fuvarozókat, mezőgazdasági gépeket is az autópályákra kényszeríti, magasabb útdíjjal.
  • Egyre több alsóbb rendű út használatát tiltják meg súlykorlátozó táblák.

A tranzitútvonalak kijelölésével egyetértenek az érintett hazai érdekképviseletek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, Árvay Tivadar szerint azonban ezzel már el is érte a célját a kormány, mert megtörtént a települések elkerülése. Nincs szükség sem a január 1-je utáni további útdíjemelésre, sem a forgalomkorlátozó táblákra. 

Hogy nincs rájuk szükség, annak a tranzitszabályok bevezetése utáni hatáselemzésből is ki kell derülnie 

– szögezte le a Világgazdaságnak.  

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu