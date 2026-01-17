Elkezdődött, brutális útdíjemelést vezettek be: kiirtja a dízeles kamionokat az első európai főváros, mindenkit rákényszerít az elektromosra - kiakadtak a fuvarozók
Még gazdaságosabb lett az elektromos teherautók üzemeltetése Oslóban, miután a norvég főváros és környéke 83 fizetőkapuján áthaladó fosszilis üzemű tehergépkocsik számára drasztikusan emelkedett a fizetendő útdíj mértéke a 2026-os évre. Az útdíjemelés ellen tiltakoztak az érintettek.
- A legújabb, Euro 6 környezetvédelmi besorolású dízel-teherautók esetében az áthajtási díj 162 norvég koronára (körülbelül 5300 forint) nőtt csúcsidőben, míg
- az idősebb, Euro 5-ös vagy annál régebbi modelleknek 223 koronát (nagyjából 7300 forint) kell fizetniük minden egyes áthaladásért.
Miközben a hagyományos teherautók üzemeltetése költségesebbé vált, az elektromos és biogázüzemű nehézgépjárművek továbbra is mentesülnek az útdíjfizetés alól Oslóban – egészen 2030-ig. Ez a kedvezmény nemcsak a nehéz teherautókra, hanem az elektromos kisáruszállító járművekre is vonatkozik – írja a Villanyautósok.
A norvég fuvarozók tiltakoznak az útdíjemelés ellen
Nem minden szereplő örül az intézkedésnek. A Norvég Fuvarozók Szövetsége kritikusan nyilatkozott az emelésről:
Nem arról van szó, hogy mindenáron ragaszkodnunk kellene a dízelmotoros hajtáshoz, hanem arról, hogy az iparág számára hiányzik a kiszámíthatóság, és minket most ide-oda dobálnak
– kommentálta a döntést J. Kristian Bjerke, a szervezet helyi vezetője a Nettavisen norvég hírportál újságírójának.
A statisztikák azt mutatják, hogy Oslóban a változás már folyamatban van:
- 2025-ben a 12 tonnánál nehezebb újonnan forgalomba helyezett teherautók
- 30 százaléka elektromos vagy biogázüzemű volt,
- ami jelentősen meghaladja az országos átlagot.
Magyarországon is téma az útdíjemelés
Közeledtek az álláspontok azon a szerdán, hat órán keresztül tartó egyeztetésen az Építési és Közlekedési Minisztériumban, amelyet a hazai közutakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőinek érdekképviseletei kezdeményeztek. Szeretnék elérni, hogy a kormány engedjen a költségeiket megnövelő, ezáltal működésük hatékonyságát rontó, már kormányrendeletben is megjelent szigorából, mindenekelőtt az útdíj számottevő emeléséből.
A szigor célja az, hogy a nehézgépjárművek elkerüljék a településeket.
A szándékot mindenki helyesnek tartja, az oda vezető utat már kevesebben.
A cél érdekében ugyanis három intézkedés történt, illetve történik:
- Az év elejétől az országon csak áthaladó kamionok kizárólag autópályákon (kijelölt tranzitútvonalon) haladhatnak.
- A jogszabály az országon belüli, hazai fuvarozókat, mezőgazdasági gépeket is az autópályákra kényszeríti, magasabb útdíjjal.
- Egyre több alsóbb rendű út használatát tiltják meg súlykorlátozó táblák.
A tranzitútvonalak kijelölésével egyetértenek az érintett hazai érdekképviseletek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, Árvay Tivadar szerint azonban ezzel már el is érte a célját a kormány, mert megtörtént a települések elkerülése. Nincs szükség sem a január 1-je utáni további útdíjemelésre, sem a forgalomkorlátozó táblákra.
Hogy nincs rájuk szükség, annak a tranzitszabályok bevezetése utáni hatáselemzésből is ki kell derülnie
– szögezte le a Világgazdaságnak.