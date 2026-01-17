Kihirdették a világ legerősebb útleveleinek friss rangsorát: megdöbbentő helyen Magyarország

Idén is elkészült a lista, újból megmérték a magyar útlevél erősségét. A Henley Passport Index a világ összes, azaz 199 útlevelét tartalmazza aszerint, hogy azok birtokosai a 227 úti cél közül hányba utazhatnak be előzetes vízum nélkül. Az index a legnagyobb és legpontosabb utazási információs adatbázissal rendelkező Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) adatain alapul, és a Henley & Partners kutatócsoportja készíti el immár huszadik éve.

Soha nem volt ilyen erős a magyar útlevél / Fotó: Kallus György

Szingapúré maradt a világ legerősebb útlevele

Hiába uralják az európai országok az élmezőnyt, Szingapúr második éve őrzi első helyét a Henley Passport Index friss rangsorában. A városállam útlevelével jelenleg 192 országba lehet vízummentesen vagy érkezéskor igényelhető vízummal belépni, ami továbbra is a legjobb eredmény a világon.

Az idei toplistán az európai országok adják a legtöbb szereplőt az első tízben, de az ázsiai országok is erősen tartják magukat. Japán és Dél-Korea holtversenyben a második helyen áll, mindkét ország útlevelével 188 úti cél érhető el előzetes vízum nélkül.

A rangsor harmadik helyén öt európai állam áll: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc, amelyek állampolgárai 186 országba utazhatnak szabadon. Közvetlenül mögöttük, 185 célországgal, olyan országok sorakoznak, mint Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia vagy Ausztria.

Az első ötös csoportba bekerült Magyarország is Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek társaságában.

Magyarország 14 helyet javított 2006 óta, a magyar útlevél soha nem volt olyan erős, mint 2026-ban az index készítésének kezdete óta.

Nem minden európai útlevél erős

Bár Európa összességében kimagaslóan teljesít – a kontinens 30 országa szerepel a top 10-ben –, jelentős különbségek is vannak. Fehérorosz útlevéllel mindössze 79 ország érhető el vízummentesen, ami csak a 60. helyre elegendő. Koszovó valamivel jobb helyzetben van, 81 célországgal a 59. helyen áll, Kínával és Botswanával holtversenyben.

A leggyengébb útlevelek

A Henley Passport Index 2026-os rangsora szerint a világ leggyengébb útlevelei továbbra is jellemzően azoké az országoké, ahol a politikai instabilitás, a biztonsági kockázatok és a korlátozott diplomáciai kapcsolatok jelentősen beszűkítik az állampolgárok globális mobilitását.