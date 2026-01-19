Ennyit az üzemanyag-turizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában

Már nem Romániban legolcsóbb az üzemanyagok ára a régióban, sőt, drágább sok szomszédos országnál is – írja a román Economedia. Az áremelkedés oka a jövedéki adók és az áfa 2026. január 1-jei emelése, ami miatt jelentősen megdrágult a tankolás keleti szomszédunknál.

Ennyit az üzemanyagturizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Valójában mi vagyunk a legdrágább ország a régióban, és az összes európai ország között nagyjából a középmezőnyben helyezkedünk el" – állapítja meg lap, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy Ausztriában is olcsóbb a benzin és a gázolaj ára, pedig a románnál jóval gazdagabb országról van szó, és annak az OMV-nek a hazája, amely a román Petrolt is birtokolja.

A Weekly Oil Bulletin január 15-i adatai szerint Ausztria mellett Bulgáriánál, Magyarországnál és Lengyelországnál is drágább már az üzemanyag Romániában.

Bulgáriában a benzin literenként körülbelül 1,35 lejjel (101 forinttal) olcsóbb, mint Romániában. Paradox módon az új adók bevezetése után Romániában drágább lett a benzin, mint a sokkal nagyobb vásárlóerővel rendelkező országokban, például Spanyolországban (1,43 euró) vagy Svédországban (1,37 euró).

Románia jelenleg a 11. helyen áll a 27 EU-tagállam közül a legmagasabb üzemanyagárak listáján. Az adók (a megemelt jövedéki adó és az áfa – amelyet tavaly a jövedéki adón felül alkalmaztak) ma már a románok által a kútnál fizetett végső ár több mint 50 százalékát teszik ki. A lap arra is emlékeztet, hogy a kormány 2026. január 1-jén újabb jövedékiadó-emeléseket hajtott végre. Aztán ott van az áfakulcs tavalyi emelése (19-ről 21 százalékra), ami további nyomást gyakorolt ​​az üzemanyagárakra.

A Transtelex azt írja, hogy Kolozsváron és Csíkszeredában január 19-én 7,66 lej (574 forint) volt a legolcsóbb benzin és 7,86 (589 forint) a legolcsóbb gázolaj, mindkettő a Petromnál, Szatmáron a benzint valamivel drágábban, 7,68 lejért (576 forint) adta a Petrom.

Idehaza 10-15 forinttal olcsóbb a benzin és a gázolaj

Bár az elmúlt hónapokban jelentős korrekció történt a hazai üzemanyagoknál, a geopolitikai feszültségek hatására az európai piacon mérvadó Brent olaj ára ismét felfelé araszol. Emiatt keddtől újabb drágulásra számíthatnak a hazai autósok, a benzin nagykereskedelmi ára 3, míg a gázolajé 5 forinttal emelkedik.