Deviza
EUR/HUF385,95 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,37 0% RON/HUF75,77 0% CZK/HUF15,89 0% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,37 0% RON/HUF75,77 0% CZK/HUF15,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 732,86 -0,47% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 504 -0,8% OTP38 340 -0,37% RICHTER10 460 -0,1% OPUS545 -0,55% ANY8 020 -0,5% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 330,43 -0,71% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 588,12 -0,76% BUX121 732,86 -0,47% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 504 -0,8% OTP38 340 -0,37% RICHTER10 460 -0,1% OPUS545 -0,55% ANY8 020 -0,5% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 330,43 -0,71% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 588,12 -0,76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagárak
Románia
gázolaj
benzin
Petrom

Ennyit az üzemanyag-turizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában

A január jövedékiadó és áfaemelés megtette a hatását Romániában, ahol emiatt már drágább a benzin és a gázolaj literje, mint Magyarországon vagy Ausztriában.
Járdi Roland
2026.01.19, 14:31
Frissítve: 2026.01.19, 14:37

Már nem Romániban legolcsóbb az üzemanyagok ára a régióban, sőt, drágább sok szomszédos országnál is írja a román Economedia. Az áremelkedés oka a jövedéki adók és az áfa 2026. január 1-jei emelése, ami miatt jelentősen megdrágult a tankolás keleti szomszédunknál.

üzemanyagárak
Ennyit az üzemanyagturizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ennyit az üzemanyagturizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában

"Valójában mi vagyunk a legdrágább ország a régióban, és az összes európai ország között nagyjából a középmezőnyben helyezkedünk el"  – állapítja meg lap, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy Ausztriában is olcsóbb a benzin és a gázolaj ára, pedig a románnál jóval gazdagabb országról van szó, és annak az OMV-nek a hazája, amely a román Petrolt is birtokolja.

A Weekly Oil Bulletin január 15-i adatai szerint Ausztria mellett Bulgáriánál, Magyarországnál és Lengyelországnál is drágább már az üzemanyag Romániában.

Bulgáriában a benzin literenként körülbelül 1,35 lejjel (101 forinttal) olcsóbb, mint Romániában. Paradox módon az új adók bevezetése után Romániában drágább lett a benzin, mint a sokkal nagyobb vásárlóerővel rendelkező országokban, például Spanyolországban (1,43 euró) vagy Svédországban (1,37 euró).

Románia jelenleg a 11. helyen áll a 27 EU-tagállam közül a legmagasabb üzemanyagárak listáján. Az adók (a megemelt jövedéki adó és az áfa – amelyet tavaly a jövedéki adón felül alkalmaztak) ma már a románok által a kútnál fizetett végső ár több mint 50 százalékát teszik ki. A lap arra is emlékeztet, hogy a kormány 2026. január 1-jén újabb jövedékiadó-emeléseket hajtott végre. Aztán ott van  az áfakulcs tavalyi emelése (19-ről 21 százalékra), ami további nyomást gyakorolt ​​az üzemanyagárakra.

A Transtelex azt írja, hogy Kolozsváron és Csíkszeredában január 19-én 7,66 lej (574 forint) volt a legolcsóbb benzin és 7,86 (589 forint) a legolcsóbb gázolaj, mindkettő a Petromnál, Szatmáron a benzint valamivel drágábban, 7,68 lejért (576 forint) adta a Petrom.

Idehaza 10-15 forinttal olcsóbb a benzin és a gázolaj

Bár az elmúlt hónapokban jelentős korrekció történt a hazai üzemanyagoknál, a geopolitikai feszültségek hatására az európai piacon mérvadó Brent olaj ára ismét felfelé araszol. Emiatt keddtől újabb drágulásra számíthatnak a hazai autósok, a benzin nagykereskedelmi ára 3, míg a gázolajé 5 forinttal emelkedik. 

Az üzemanyagok átlagárai hétfőn a következőképpen alakultak a hazai benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Ez tehát azt jelenti, hogy mintegy 10 forinttal olcsóbb idehaza mindkét üzemanyagtípus, mint Romániában. A kilátásokat illetően ugyanakkor sajnos kedvezőtlen tendenciák rajzolódnak ki, a geopolitikai feszültségek ugyanis nem kedveznek az üzemanyagáraknak. 

Csak néhány történés az elmúlt időszakból:

  • az Amerikai Egyesült Államok hadműveletbe kezdett Venezuelában;
  • Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak;
  • az orosz–ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.

A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült. A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be.

Szakértők szerint, ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás erősen befolyásolná a világpiaci árakat.

Vége a bevásárlóturizmusnak?

Van egy messzebb ható következménye is a román üzemanyagok megdrágulásának, ez pedig az üzemanyag-és a bevásárlóturizmus. A határmenti magyar lakta területeken az elmúlt években bejáratott útvonalak épültek ki a szomszédos Romániába, ahol a bevásárlás mellett az üzemanyagok is sokáig jóval olcsóbbnak számítottak. A bevásárlóturizmuson ráadásul csak lendített, hogy keleti szomszédunk 2025. január elsejével a schengeni övezetnek is tagja lett. 

Azonban Romániában ma már más szelek fújnak, amióta egymást érik a megszorítások. 

A korábbi kormányok felelőtlen gazdálkodásának és az elszálló költségvetési hiánynak a következményeként több megszorító csomagot is elfogadott az elmúlt egy évben a bukaresti kabinet. Ezek közül az egyik legfájóbb a lakosságra nézve a hatósági energiaárak kivezetése, és az energiaárak liberalizálása volt, amely miatt a nyáron meglódult az infláció. Míg Magyarországon tavaly decemberben 3,3 százalék volt az éves fogyasztói árindex, addig Romániában 8,6 százalék, ami az EU-ban a legmagasabbnak számított.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu