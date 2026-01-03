Lerohanták a románok a benzinkutakat, sorban kellett állni az üzemanyagért: most irigykednek csak igazán a magyarokra – őket senki se védte meg a drágulástól
A romániai kormány öt hónapon belül immár másodszor emelte meg az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek következtében január 1-jétől ismét drágábban tankolhatnak az autósok.
- A benzin literenként 34 banival,
- a gázolaj pedig 31 banival került többe,
miután a jövedéki adó mértéke mindkét terméknél emelkedett.
Az intézkedés a megszorítócsomag része, amelynek első lépéseként már augusztus 1-jétől is növelte az üzemanyagok adóterhét a Bolojan-kabinet.
A mostani drágulás egyébként egy időszak végét is jelenti. December első felében ugyanis kilenc alkalommal csökkentek az árak Romániában, de ez elsősorban a világpiaci kőolajárak mérséklődése miatt történt.
Ez a trend azonban nem folytatódhat a jövedéki adó emelése miatt és ezáltal ismét emelkednek az árak a benzinkutakon.
Üzemanyagok: lerohanták a románok a benzinkutakat
A drágulás hírére sok autós igyekezett még az év utolsó napján teletankolni az autót az olcsóbb árakon, ezért december 31-én országszerte hosszú sorok alakultak ki a kutaknál.
A Versenytanács Monitorulpreturilor.info oldala szerint január 1-jén
- Marosvásárhelyen a Rompetrolnál volt a legolcsóbb a gázolaj, literenként 7,53 lejért.
- A Petromnál 7,78 lejbe,
- a Lukoilnál 7,80 lejbe,
- míg az OMV és a Mol töltőállomásain 7,85 lejbe
került a legolcsóbb dízel. A standard benzin szintén a Rompetrolnál volt a legkedvezőbb, 7,32 lej/liter áron.
A romániai üzemanyagárak régiónként és töltőállomásonként is jelentős eltérést mutathatnak, így az autósok számára továbbra is érdemes figyelni az egyes kutak árait.
A piaci szereplők szerint az adóemelés hatása rövid időn belül országosan megjelenik, ezért a következő napokban további árváltozások sem zárhatók ki.
Magyarországon elmarad az üzemanyag jövedéki adójának emelése
Magyarországon azonban a korábbi tájékoztatások szerint nem várható az üzemanyagok árának változása sem az év végén, sem az új év elején a jövedéki adó emelése miatt.
A benzin és a gázolaj ára legfeljebb a világpiaci folyamatok hatására módosulhat, miközben a nagykereskedelmi árak az év utolsó napján változatlanok maradtak – erről egy korábbi cikkünkben olvashatnak. A mostani döntés viszont Romániában egyértelművé tette, hogy az autósok számára ez egy azonnali és kézzelfogható többletkiadás az új év kezdetén.
A januári romániai drágulás érzékenyen érinti az autósokat, hiszen a mindennapi közlekedés költségei így tovább emelkednek. A tapasztalatok szerint az adóváltozások hatása gyorsan megjelenik a kutak áraiban, ezért sokan további áremelésekre számítanak.
A következő időszakban az üzemanyagárak alakulása továbbra is kiemelt figyelmet kap, különösen a rendszeresen autózók körében.