Nekik már biztosan jól indult 2026: ők a legnagyobb vagyonú dollármilliárdosok

Összeállítást készített a Forbes valós idejű milliárdos listájáról az Origo, azaz arról, kik jelenleg a legvagyonosabbak a Földön, 2026 elején (a január 14-i adatok alapján). A lista első helyén Elon Musk áll, míg a nem is olyan régen még a világ leggazdagabb személyének számító Bill Gates a tizennyolcadik.

Elon Musk vezeti a világ legvagyonosabb személyeinek listáját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elképesztő ütemű volt a vagyongyarapodás az elmúlt években

A lap az adatok alapján azt írja, hogy a leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek.

Az alábbi táblázatban a világ jelenleg leggazdagabb személyeit soroljuk fel:

Helyezés Név Vagyon

(dollár) Fő érdekeltség

(vállalatnév) Ország 1. Elon Musk 724,4 milliárd Tesla, SpaceX Amerikai Egyesült Államok 2. Larry Page 274,7 milliárd Google Amerikai Egyesült Államok 3. Sergey Brin 253,4 milliárd Google Amerikai Egyesült Államok 4. Jeff Bezos 252,8 milliárd Amazon Amerikai Egyesült Államok 5. Larry Ellison 252,3 milliárd Oracle Amerikai Egyesült Államok 6. Mark Zuckerberg 216,5 milliárd Facebook (Meta) Amerikai Egyesült Államok 7. Bernard Arnault és családja 195,4 milliárd LVMH Franciaország 8. Jensen Huang 161,3 milliárd Félvezetők (Nvidia) Amerikai Egyesült Államok 9. Amancio Ortega 147,8 milliárd Zara (Inditex) Spanyolország 10. Warren Buffett 146,4 milliárd Berkshire Hathaway Amerikai Egyesült Államok

Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt.

Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.

Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.

A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.

A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4000 milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal erősödtek, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.