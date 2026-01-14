Nekik már biztosan jól indult 2026: ők a legnagyobb vagyonú dollármilliárdosok
Összeállítást készített a Forbes valós idejű milliárdos listájáról az Origo, azaz arról, kik jelenleg a legvagyonosabbak a Földön, 2026 elején (a január 14-i adatok alapján). A lista első helyén Elon Musk áll, míg a nem is olyan régen még a világ leggazdagabb személyének számító Bill Gates a tizennyolcadik.
Elképesztő ütemű volt a vagyongyarapodás az elmúlt években
A lap az adatok alapján azt írja, hogy a leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek.
Az alábbi táblázatban a világ jelenleg leggazdagabb személyeit soroljuk fel:
|Helyezés
|Név
|Vagyon
(dollár)
|Fő érdekeltség
(vállalatnév)
|Ország
|1.
|Elon Musk
|724,4 milliárd
|Tesla, SpaceX
|Amerikai Egyesült Államok
|2.
|Larry Page
|274,7 milliárd
|Amerikai Egyesült Államok
|3.
|Sergey Brin
|253,4 milliárd
|Amerikai Egyesült Államok
|4.
|Jeff Bezos
|252,8 milliárd
|Amazon
|Amerikai Egyesült Államok
|5.
|Larry Ellison
|252,3 milliárd
|Oracle
|Amerikai Egyesült Államok
|6.
|Mark Zuckerberg
|216,5 milliárd
|Facebook (Meta)
|Amerikai Egyesült Államok
|7.
|Bernard Arnault és családja
|195,4 milliárd
|LVMH
|Franciaország
|8.
|Jensen Huang
|161,3 milliárd
|Félvezetők (Nvidia)
|Amerikai Egyesült Államok
|9.
|Amancio Ortega
|147,8 milliárd
|Zara (Inditex)
|Spanyolország
|10.
|Warren Buffett
|146,4 milliárd
|Berkshire Hathaway
|Amerikai Egyesült Államok
Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt.
Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.
Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.
A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.
A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4000 milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal erősödtek, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.
