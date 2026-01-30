Súlyos ítélet: kivonul Romániából a világ legnagyobb vagyonkezelője, még az állampapíroktól is megszabadult – 240 millió dollár mozdult meg

A világ egyik legnagyobb állami vagyonalapja, a norvég állami nyugdíjalap jelentősen csökkentette romániai befektetéseit az elmúlt hónapokban: néhány hónap alatt mintegy 240 millió dollár értékben adott el részvényeket és állampapírokat – írja a Maszol.

Fotó: AFP

Tavaly júniusban még 0,16 százalékos részesedése volt az OMV Petrom és a Banca Transilvania részvényeiből, valamint 1,76 százalékos tulajdona a One United Properties, és 0,22 százalékos a Globalworth Real Estate Investments ingatlanalapban. Ezek értéke együttesen 31,8 millió dollárt tett ki.

Az alap időközben teljesen kiszállt az első három cégből, és csupán 1,53 millió dollár értékű részvénycsomagot tartott meg. Hasonló mértékű csökkentés történt az állampapír-állományban is. A tavalyi első fél év végén még 301,3 millió dollár értékben tartott román államkötvényt, jelenleg azonban ez 88 millió dollár alá csökkent.

Jócskán megnőtt a norvég állami vagyonkezelő alap vagyona

Jelentősen nőtt a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának vagyona tavaly – közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

A Norwegian Sovereign Wealth Fund, a világ legnagyobb befektetési alapja 2360 milliárd norvég koronával, 247,42 milliárd dollárral (1 norvég korona 32,96 forint) gyarapodott. A befektetések megtérülése 15,1 százalék volt, a technológiai, a pénzügyi és a bányászati részvények szerepeltek kiemelten jól.

Egy évvel korábban, 2024-ben rekordösszeggel, 2510 milliárd koronával nőtt a vagyon. Norvégiában 1996-ban hozták létre az állami nyugdíjalapot, amelybe az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételeket helyezik el, majd ezeket a pénzeket a világ különböző részein fektetik be részvényekbe, kötvényekbe és ingatlanokba.

A norvég nyugdíjalap a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja. Tavaly az alap 19,3 százalékos hozamot ért el részvénybefektetésekből, 5,4 százalékosat fix kamatozású eszközökbe történő befektetésekből, 4,4 százalékosat ingatlanbefektetésekből és 18,1 százalékosat a megújulóenergia-szektorból.