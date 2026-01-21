Brüsszelnek fájt Trump kritikája: tárgyalás helyett inkább egy korábbi megállapodásból is kihátrálnak – Davosban újraindulhat a vámháború

Az Európai Parlament felfüggesztette az Egyesült Államokkal kötött vámmegállapodás végrehajtását nem sokkal az amerikai elnök davosi beszédét követően. Washington ugyanis újabb vámokkal fenyegetett, ha Európa nem engedélyezi Grönland eladását az Egyesült Államoknak.

Donald Trump fenyegető hangnemben beszélt az EU-ról Davosban, ami miatt az Európai Parlament megállította a tavaly megkötött vámmegállapodás implementációját / Fotó: AFP

Az Európai Parlament hivatalosan felfüggesztette a tavaly megkötött amerikai–európai vámmegállapodás végrehajtását. A döntést Donald Trump mai, Davosban tett kijelentései váltották ki, amelyek szerint az Egyesült Államok további büntetővámokat vet ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland eladását az USA részére.

A parlamenti bizottsági elnök, Bernd Lange (SPD) szerint a Trump által bejelentett új vámok „túlmentek minden határon”. A politikus a Handelsblattnak hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök ezzel nemcsak a kereskedelmi megállapodást szegte meg, hanem az EU-tagállamok szuverenitását is fenyegeti.

Az ilyen kényszerítőeszközök aláássák a stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

– tette hozzá Lange.

A tavalyi vámmegállapodás eredményeként a vámok jelentősen csökkentek az ipari termékekre, és az amerikai autók importja is kedvezőbbé vált az EU-ban. Cserébe Trump lemondott a 30 százalékos különvámról, amelyet eredetileg az európai termékekre tervezett. A teljes megvalósításhoz azonban a parlament és a tagállamok jóváhagyása szükséges, ami most váratlanul elakadt.

Trump Davosban kifejtette, hogy február 1-jétől 10 százalékos büntetővámot vetne ki Németországra és hét másik európai országra, köztük Franciaországra, Nagy-Britanniára és Hollandiára. A cél az, hogy nyomást gyakoroljon Grönland eladásának támogatására, amely jelenleg Dánia része. A koppenhágai kormány eddig elutasította az amerikai ajánlatot, és több európai állam is támogatja ebben.

Brüsszel gyors választ adna a vámfenyegetésre

Az EU részéről várhatóan a jövő héten a Kereskedelmi Bizottság tárgyalni fog a további lépésekről, beleértve a gazdasági kényszer elleni eszközök alkalmazását is. A helyzet így gyorsan eszkalálódhat, a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok pedig komoly próbára kerülhetnek.