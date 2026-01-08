Közeledik a nagy döntés: Trump egész vámháborúját megfordíthatja a legfelsőbb bíróság

Az amerikai importőrök nagy harcra készülnek, ha beigazolódik várakozásuk, és a legfelsőbb bíróság jogtalannak találja a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok egy részét. A tét nem kicsi, hiszen akár 150 milliárd dolláros visszatérítésre is számíthatnak.

Az importőrök visszakaphatják a befizetett vámokat, ám nem automatikusan / Fotó: AFP

Ezekről a vámokról dönt a legfelsőbb bíróság

A február–márciusban Kína, Kanada és Mexikó ellen bevezetett, valamint az április eleji viszonossági vámokból február 4. és december 14. között 133,5 milliárd dollárt folyt be, ám a szám azóta még nagyobb lehet. A kérdéses vámokat Trump az 1977-es International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján vezette be, ám az ügyben indult, a legfelsőbb bíróság elé került eljárás novemberi meghallgatásán mind a konzervatív, mind a liberális bírók kételyeiknek adtak hangot annak kapcsán, hogy erre a törvény feljogosítja-e az elnököt.

Az ügy a más jogcímen meghozott szektorális vámokat, például az autó-, acél- vagy alumíniumipari vámokat nem érinti.

A döntést péntekre várják, noha a testület szokás szerint nem közölte előre, hogy mely ügyekben hoz majd határozatot. Az nem egyértelmű, hogy mi lesz a legfelsőbb bíróság döntése, és még az is előfordulhat, hogy az esetleges visszatérítések kérdését alacsonyabb fokra utalja a testület.

Vannak biztató jelek az importőrök számára

Az importőrök számára reményt keltő lehet, hogy a Vám- és Határvédelem (Customs and Border Protection, CBP) elektronikus visszafizetésre állt át – írja a Reuters, hozzátéve, hogy automatikus visszatérítés szinte biztosan nem lesz. Bár hasonló méretű vámvisszatérítésre korábban nem volt, ám

az amerikai pénzügyminisztérium hasonló mértékű adó-visszatérítést évente végrehajt.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ugyanakkor reményének adott hangot a kormányzati álláspont győzelme kapcsán, míg Jamieson Greer kereskedelmi képviselő szerint egy esetleges negatív ítélet után a kieső bevételeket más jogcímen kivetett terhekkel pótolnák. Az importbefizetések módosítására 314 nap áll rendelkezésre, ami az első, kínai termékeket sújtó vámok esetében már lejárt, ugyanakkor több importőr indított megelőző eljárást ennek elkerülésére.