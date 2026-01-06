Hivatalos: eladta első számú gólvágóját a Ferencváros, Görögországba igazolt Varga Barnabás

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Görögországban folytatja pályafutását Varga Barnabás, a magyar válogatott támadója. A futballista új klubja, az AEK Athén kedden délután hivatalos weboldalán jelentette be, hogy szerződtette a 31 esztendős játékost, aki a Ferencváros mezét cserélte az AEK sárga-fekete szerelésére.

Varga Barnabás immáron az AEK Athén mezében / Fotó: aekfc.gr

Bár hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a csatár átigazolási díját, az FTC egybehangzó sajtóhírek szerint 4,5 millió eurót kap Vargáért, aki 1,5 millió eurós fizetésért játszik majd. A most aláírt szerződés 2029-ig köti őt új egyesületéhez.

Nagyon boldog vagyok, hogy létrejött az átigazolás, amiért szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és az egész csapatnak. A klubnál az első pillanattól kezdve rendkívül szívélyesen fogadtak. A célom az, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam és minél több gólt szerezzek az AEK mezében, és remélem, hogy a szezon végére sikerül majd trófeákat nyernünk

– nyilatkozta Varga Barnabás az AEK honlapjának.

Az elmúlt hetekben számos csapat érdeklődéséről lehetett hallani Varga kapcsán: állítólag az MLS-ből, a Bundesligából és arab kluboktól is keresték, az olasz élvonalból pedig a Genoával és a Lazióval is hírbe hozták, végül azonban a görög bajnokságot vezető AEK lett a befutó.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek. Óriási jelentőségű ez a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi szinten való megítélése szempontjából. Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!” – fogalmazott az átigazolás bejelentését követően a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás.