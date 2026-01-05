Deviza
Rendkívüli

Orbán Viktor: Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, 2026 egy új korszak kezdete

fegyver
Izrael
lézer

Most lesz igazán halálos a Vaskupola, „rajtunk kívül senkinek nincs ilyen fegyvere” – megérkezett a Vasnyaláb

Már nem elmélet, mintapéldány vagy kiállítási darab. A Vaskupola után, amely a modern védelmi technológia legendájává vált, az izraeli hadsereghez megérkezett a Vasnyaláb, és olyat tud, amit semmi más. Az izraeli védelmi iparba egy magyar cég is integrálódik.
Pető Sándor
2026.01.05, 10:43
Frissítve: 2026.01.05, 10:57

A modern védelmi technológia legendájaként ismert a Vaskupola, amely mindenféle levegőben érkező robbanó eszköztől védelmezi Izraelt, és számos valódi támadás során bizonyította hatékonyságát. Az izraeli hadsereg most egy olyan új eszközt kapott, amelyet eddig csak a science fiction filmekből ismertünk. A Vasnyaláb immár nem elmélet, és nem is kiállítási mintadarab, hanem valóság. 

A Vaskupola után az izraeli hadsereg megkapta a Vasnyalábot is, a világ első hatékony légvédelmi lézerfegyverét
A Vaskupola után az izraeli hadsereg megkapta a Vasnyalábot is, a világ első hatékony légvédelmi lézerfegyverét / Fotó: Office of Naval Research / By Office of Naval Research

Ha úgy képzeljük el a valódi, és immár működő és bevethető lézerfegyvert mint a filmekben, akkor tévedünk. Röpködő sugarak nyomán záporozó robbanásokra gondolunk, de nem erről van szó. A fegyver, amelyet immár felhasználhat az izraeli hadsereg egyetlen kis pontba koncentrált sugarával olyan szélsőséges felmelegedést, amely tönkreteszi az ellenséges repülőeszközt. A beavatkozás lefolyása rendkívüli gyorsaságú.

Rakéta helyett fényes fénysugár: Izrael először vet be lézerfegyvert, amelyet arra terveztek, hogy másodpercek alatt meghiúsítsa a légi támadásokat – számolt be vasárnap a Bild. Az „Iron Beam” (Vasnyaláb) rendszert átadták az izraeli hadseregnek – ezt az izraeli védelmi minisztérium jelentette be. Izrael új szuperfegyvere feltűnésmentesen halálos – fogalmaz a nagy német lap.

A légvédelem hagyományos mintája, hogy az azonosított támadóeszközökre lövedékeket lőnek ki. Ezzel szemben a lézerágyú pontosan célzott fénypulzusokat lőve az égbe semlegesít drónokat vagy kisebb rakétákat. Ez a korábbi technológiával szemben még olcsóbb is. A rendszerhez nem kell több, mint egy közepes méretű generátor teljesítménye. 

Vaskupola után Vasnyaláb: a lézerfegyver mindent megváltoztat

A Vasnyalábot a Rafael védelmi vállalat fejlesztette ki. A kifejlesztés több mint egy évtizedet vett igénybe, és látnokinak bizonyult, tekintve, hogy jelentős részben az ukrajnai háború nyomán jelentős mértékben átalakult a hadviselés és a méregdrága rakéták mellett tömegesen megjelentek a sokkal olcsóbb, hatalmas pusztításra képes repülőeszközök. Jichák Hercog (65) izraeli államfő is úgy látja, az új rendszer „alapvető változást hoz a hadviselés világában”.

A Vasnyaláb most a sokrétű izraeli légvédelem újabb eleme lesz – írja a Bild – a Hamász támadásai ellen is sikerrel használt Vaskupola,  valamint a közepes hatótávolságú rakéták elleni „David’s Sling” és „Arrow” rendszerek mellett, amelyek már korábban szolgálatba álltak.

Messzire lő, gyors, pontos és ami nagyon fontos: olcsó

A lézer állítólag olyan erős és pontos, hogy akár tíz kilométeres távolságból is képes semlegesíteni célpontjait. 

Persze a gyakorlat mutatja meg a pontosságát. A közelmúltbeli tesztek állítólag megbízható védelmet mutattak aknavetőgránátok, rakéták és drónok ellen. Amerikai források szerint egy drón semlegesítése ezzel az eszközzel nagyjából négy amerikai dollárba kerül – ez a hagyományos védelmi rendszerek költségének töredéke. De a Rafael egyik vezetője, Toaff szerint a költség lehet akár csak „néhány cent” is.

„Rajtunk kívül senkinek sincs ilyen” – „Ne kössetek belénk”

Az ősszel egyébként az izraeliek már bemutatták a lézert, és a cég alelnöke, Shlomo Toaff akkor így nyilatkozott lelkesen a Bildnek:
 

Rajtunk kívül senkinek sincs ilyen fegyvere!

Az átadási ceremónián Israel Katz (70) izraeli védelmi miniszter „történelmi pillanatról” beszélt. A rendszer teljes mértékben hadrafogható, és egyértelmű figyelmeztetést küld:

Ne kössetek belénk.

Ez az üzenet szavai szerint „Teherántól Szanaán át Bejrútig” visszhangzik. A minisztérium máris jelezte: az „Iron Beam” következő generációja már fejlesztés alatt áll, és várhatóan még erősebb lesz. Emellett egy olyan modul hozzáadását is tervezik, amely a jövőben repülőgépek felszerelését tenné lehetővé ezzel az új fegyverrel.

A lézerfegyvernek nincs magyar vonatkozása, de megjegyzendő, hogy a magyar 4iG egyre kiterjedtebben együttműködik az izraeli védelmi ipar vállalataival.

