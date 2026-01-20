Deviza
közlekedés
vasút
vonat
Bécs
Budapest-Belgrád
Budapest-Belgrád vasútvonal

Máris meghosszabbítják a Budapest–Belgrád vasútvonalat: nem a magyar főváros a végállomás – bejelentkezett az első nyugat-európai ország

Februárban elindul a vontforgalom Budapest és Belgrád között. Ismét felröppent a hír, hogy a vasútvonallal megvalósítható lesz egy régóta várt közvetlen járat Budapesten keresztül.
2026.01.20, 21:56
Frissítve: 2026.01.20, 21:57

Még át sem adták a Belgrád-Budapest vasútvonalat, de ismét felröppentek olyan hírek, mely szerint nem a magyar főváros jelentené a végállomást a vonatok számára. Ezúttal az Ausländerin – magyar Nő Ausztriában Facebook-oldal számolt be a hírről.

Budapest-Belgrád vasútvonal
Hamarosan átadják a vasútvonalat: Bécsig is elmehet a Budapest és Belgrád közötti közlekedő vonat / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Az oldal értesülései szerint új közvetlen vonatjárat kötheti össze Bécset és Belgrádot Budapesten keresztül, akár már 2026 első felében. Ez a jövőben jelentősen megkönnyítheti és nyugodtabbá teheti az utazást az osztrák fővárosból a szerb fővárosba, mivel a teljes szakaszt nagyjából 6 óra alatt tennék meg szerelvények.

A legfrissebb hírek szerint a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal megnyitása küszöbön áll. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a legutóbbi közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

Heteken belül átadhatják a vasútvonalat

A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető: február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt, a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban.

Hasonlóról ír az Ausländerin is, hozzátéve, hogy egy másik küszöbön álló fejlesztés a bécsi vonatjárat meghosszabbítása. Az új, akár 200 kilométer per órás sebességre is képes CRRC vonatok pontosan három órát tesznek meg Belgrádból Budapestre, és további 2 óra 40 percet Bécsbe. Autóval az út több mint egy órával hosszabb lenne, a határellenőrzéseket nem számítva.

Nem először merül fel Bécs-Budapest-Belgrád vonat ötlete

Erről a lehetőségről novemberben a szerb sajtó is beszámolt. Akkor az N1 arról írt, hogy Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz.

A szerb portál szerint a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra honlapján korábban rövid időre megjelent a 2025/26-os menetrend tervezete, amelyből kiderül: Belgrád és Budapest között napi hat vonat közlekedik majd mindkét irányban – három a Srbija Voz új, kínai CRRC-gyártmányú gyorsvonataival, három pedig a MÁV járataként.

A két Belgrádba, valamint a két Budapestre közlekedő magyar MÁV-vonat ugyanazt a számot viseli, mint a jelenleg Magyarország és Ausztria fővárosa között közlekedő vonatok.

Arról a Világgazdaság is beszámolt akkor, hogy az OBB a MÁV-val közösen tervezi a jövőben a 144-es és a 148-as vonatok közlekedtetését Belgrád, Budapest és Bécs között. Az ellenkező irányban pedig a 141-es és a 147-es vonatok közlekednek majd Bécs, Budapest és Belgrád között.

Az OBB akkor kiemelte, hogy a szóban forgó vonatok jelenleg csak Bécs és Budapest között közlekednek, és hozzátette, hogy a Belgrádba vezető közvetlen vonal indulásának dátuma még nem meghatározott, de 2026-ban várható.

