vécé
mesterséges intelligencia
szenzor

Kevesebb alkalommal járunk laborvizsgálatra, ha ilyen vécét szereltetünk be – igaz, borsos ára van

Mesterséges intelligenciával felszerelt vécéket mutattak be egy technológiai kiállításon, melyek számos újdonságot kínálnak az eddigi „okosvécés” funkciókhoz képest. A felhasználót ürítés közben megfigyelő MI-vécék ötlete bizarrnak tűnhet, de egy olyan területről van szó, amelyen a technológia nyújtotta lehetőségeket egészségmegőrzésre, gondoskodásra is használni lehet.
VG
2026.01.06, 13:13
Frissítve: 2026.01.06, 13:31

Az idei, rögtön 2026 elején megrendezett Consumer Electronics Show-n (CES) két technológiai vállalat is olyan koncepciókkal jelentkezett, melyeknek nem titkolt célja, hogy a korábbiaknál többet nyújtó „okosvécék” az emberek első számú prioritásává váljanak. Az MI-vécék ötlete furcsának tűnhet, pedig van benne ráció, ahogy a rendezvényen kapott visszajelzések is ezt igazolják írja az Origo.

Az okosvécék új generációját a mesterséges intelligenciával kiegészített termékek képviselik (illusztráció)
A Vovo mesterséges intelligenciával szerelt okosvécét mutatott be egy szakkiállításon / Fotó: Vovo

Egyre nagyobb üzlet az okosvécé, s most még MI-t is kapnak

A lap arról ír, hogy két, új generációs okosvécé közül a Vovo Smart Toilet nevű fejlesztés el is nyerte a Consumer Technology Association 2026-os innovációs díját, elsősorban az idősek és a fogyatékkal élők számára kínált előnyei miatt. A berendezés olyan extra funkciókat kínál, amelyek a prémiumkategóriás mellékhelyiségek világában már nem számítanak ritkaságnak, de szélesebb körben még mindig nem tekinthetők elterjedtnek: automatikusan nyíló és záródó fedél, automatikus öblítés, bidéfunkciók – sőt, még fűthető ülőke is tartozik hozzá.

A Neo nevű okosvécét egy beépített vizeletelemző szenzor teszi igazán különlegessé, amely folyamatosan figyeli a felhasználó egészségi állapotát, az eredményeket pedig egy falra szerelt monitoron jeleníti meg.

A készülék emellett egy Jindo the Dog nevű MI-funkcióval is rendelkezik: 

  • ez nyomon követi a vécéhasználatot, és
  • automatikus értesítést küld a családtagoknak, ha a tulajdonos több mint 12 órán át nem használja a toalettet. 

Ez különösen hasznos lehet az egyedül élő idősek szempontjából, hiszen megkönnyíti a családtagok számára, hogy törődhessenek egyedül élő rokonaikkal.

Az innováció azonban nem olcsó mulatság. A Neo ajánlott fogyasztói ára 4990 dollár, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

A másik versenyző a rendezvényen az eredetileg wellnesstechnológiára szakosodott Vivoo – amely évek óta gyárt otthoni vizeletteszteket – egy univerzális, bármilyen meglévő vécére rögzíthető hidratáltságmérő eszközt mutatott be. A kiegészítő nyolc különböző egészségügyi mutatót elemez a vizelet alapján, az úgynevezett „teljesen érintésmentes optikai érzékelés” segítségével.

Az üzleti szegmentáció szintjén még hiányzik az okosvécék elkülönítése az MI-vécéktől, azaz egyelőre nem látni, hogy az utóbbi kategóriába tartozó eszközök mekkora szeletet hasítanak majd ki a következő években a piacból. Az okosvécék globális piaca a 2023-as 8,27 milliárd dollárról 2029-re 15,05 milliárd dollárra nőhet az előrejelzések szerint, ez nagyjából 10 százalékos átlagos éves növekedésnek felel meg.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

