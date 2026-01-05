Kiadta első nyilatkozatát a világnak Venezuela új elnöke: rögtön kemény üzenetet küldött Trumpnak - Maduro tervét viszi tovább

Venezuela újra megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Hazánk külső fenyegetések nélkül, tisztelet és nemzetközi együttműködés környezetben szeretne élni. Úgy gondoljuk, hogy a globális békét először az egyes nemzeteken belüli béke garantálásával építik fel.

Venezuela: az új elnök kiadta első nyilatkozatát

Az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tisztelettudó nemzetközi kapcsolatok felé való elmozdulást helyezzük előtérbe, amely a szuverén egyenlőség és a be nem av Ezek az elvek irányítják diplomáciánkat a világ többi részével - írja a Facebookon.

Felhívjuk az amerikai kormányt, hogy működjön együtt velünk a közös fejlődés felé orientált együttműködés napirendjén a nemzetközi jog keretében a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében.

Donald Trump elnök, népeink és térségünk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút. Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és most egész Venezuela üzenete. Ez az a Venezuela, amiben hiszek, és ennek szenteltem az életemet. Egy Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összejöhet. Venezuelának joga van a békéhez, a fejlődéshez, a szuverenitáshoz és a jövőhöz.

Máris megvan Maduro utódja: kinevezték, ő Venezuela új elnöke

Megszületett a döntés, a világnak ideje megismerkednie Delcy Rodríguezzel. Venezuela új elnöke rendkívül kényes időszakban veszi át Maduro helyét.

Egészen pontosan az történt, hogy a venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek. A bukott vezetőt egy brooklyni börtönben tartják fogva a feleségével együtt, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.