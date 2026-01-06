A kínaiak kezdték el önteni a pénzt, de Trump Apache helikopteren előzött – most van, akinek életveszélyessé vált Venezuela

"Amerika az amerikaiaké" – nem ezekkel a szavakkal, de Donald Trump elnök kifejezte a tételt sajtótájékoztatóján Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után szombaton. "És nem a kínaiaké" – ezt nem tette hozzá, de Pekingben értették. Lassan összeáll, miért volt sürgető az amerikaiaknak átvenni a kezdeményezést egy kiváló geopolitikai pillanatban. Miért olyan kínos a kínaiaknak, kiderül a South China Morning Post (SCMP) összeállításából, amelyben azt veszik végig, mit végzett az utóbbi időben a latin-amerikai olajbirodalomban Kína és vállalatai.

Venezuela megtámadása: Washington a kínaiak nyomulását állíthatja meg, ami messze nem most kezdődött, de tavaly új jelei mutatkoztak– Fotó: Imaginechina via AFP

Mi történt Caracasban közvetlenül Venezuela megtámadása előtt?

Órákkal elfogása előtt Maduro a Telegramon számolt be a Kína latin-amerikai ügyekért felelős különmegbízottjával, Csiou Hsziao-csival folytatott találkozójáról:

Egy testvéri találkozó, amely megerősíti a Kína és Venezuela közötti testvériség és barátság erős kötelékeit. Jóban-rosszban!

Ez valaminek a nyitánya volt-e? Talán egyszer kiderül, és az amerikaiak talán már tudják is, mindenesetre ez a szép frigy – miközben Venezuela partjainál már összegyülekeztek az amerikai hadihajók – egyáltalán nem új a Washingtonnal rég durván rossz viszonyban lévő latin-amerikai olajbirodalom és az ázsiai gigász között. De kínált fordulatokat, még az amerikai beavatkozás előtt.

Leapadt a hitelszámla, a kínaiak kitaláltak mást – és erre az amerikaiak is

Az új kínai nekilendülésnek már voltak jelei, ennek megfelelően az újévi izgalom nyomán a kínai vállalatoknak van vesztenivalója – ezt foglalja össze az Alibaba csoport birtokában álló, tehát teljesen kormányfüggetlennek nem tekinthető hongkongi SCMP.

Mielőtt bemutatnánk, mire jutottak, mindenképp vissza kell menni pár évet, sőt évtizedet. A 2013-ban hatalomra került Maduróval végig kifejezetten ellenséges volt az USA viszonya, de elődjével, a 14 évig regnáló Hugo Chávezzel is rosszban voltak.

Kína 20-25 éve még sokkal gyengébb volt, mint most, de már emelkedő hatalom, amely betette a lábát a megnyíló ajtórésekbe, és mint másutt is, Venezuelában – amely a világ legnagyobb olajvagyonán ül – azt a taktikát választotta, hogy elkezdte önteni a hiteleket, egészen Maduro első éveiig.