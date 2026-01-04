A harci gépek visszaadták a légteret a Karib-tengeren, de felszálltak máshol
Közép-európai idő szerint vasárnap hajnali öt órakor lejártak a Karib-térségre a venezuelai harci tevékenység miatt elrendelt amerikai légtérkorlátozások, a járatok fokozatosan újraindulhatnak. Ezt Sean Duffy közlekedési miniszter az X közösségi média platformon. Venezuela megtámadása után, ami szombatra virradó éjszaka zajlott, a térségben gyakorlatilag leállt a polgári repülés. Itt a harci gépek már leszálltak, a világ egy másik pontján azonban felszálltak.
A nagy amerikai légitársaságok helyreállítják a menetrendi forgalmat. A United Airlines szombat este San Juanba, Puerto Ricóba indított járatot, és vasárnapra a térségbe tervezett járatok többségét már üzemeltetni kívánja. A Delta Air Lines közölte: vasárnap már a megszokott karibi menetrend szerint repülne, bár az erőforrások átcsoportosítása miatt kisebb módosítások lehetségesek.
Az amerikai hadművelet során venezuelai célpontokat bombáztak, és az akció során elfogták és kiröptették Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit az Egyesült Államokban bíróság elé állítanak.
A légtérkorlátozásokat a katonai aktivitás miatt rendelte el az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) rendelte el, "folyamatban lévő katonai tevékenységgel összefüggő repülésbiztonsági kockázatokkal" indokolta. A hivatal ebben a korábbi határozatban ideiglenesen megtiltotta az amerikai légitársaságoknak a venezuelai légtér használatát és a Karib-térség egyes részein történő repülést – jelentette az MTI.
Egy biztonsági közleményben a brit üzemeltetőket külön figyelmeztette a "légvédelmi fegyverek jelentette potenciális kockázatra és a fokozott katonai aktivitásra", amennyiben a venezuelai légtértől számított száz mérföldes körzetben repülnek.
Venezuela megtámadása: leszálltak az amerikai gépek, a britek és franciák viszont felszálltak
Ami a briteket illeti: miközben a hadműveleti repülések a karibi térségben befejeződtek, szintén az MTI jelentése szerint a brit királyi légierő (RAF) és a francia légierő gépei az Iszlám állam dzsihadista terrorszervezet állásaira csaptak le Szíriában.
A londoni védelmi minisztérium tájékoztatott: az ősi Palmüra romváros közelében emelkedő hegyekben "gondos hírszerzési elemzőmunkával" sikerült azonosítani egy föld alatti létesítményt, amelyet valószínűleg fegyverek és robbanóanyagok tárolására használtak.
Az RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépei - Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatásával - szombat este Paveway IV precíziós irányított bombákkal csapást mértek a földalatti létesítményre. Főleg a létesítményhez levezető számos alagutat támadták, és bár a kiértékelés még tart, úgy vélik, a támadás sikeres volt.
John Healey brit védelmi miniszter úgy kommentált: Nagy-Britannia elkötelezett, hogy szövetségeseivel vállvetve eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten. December végén az amerikai hadsereg hajtottak végre ugyanezen a környéken egy nagyszabású akciót, miután nem sokkal korábban a terrorszervezet támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt.
Ukrajna felett már évek óta szünetel a polgári repülés
Világunk ilyen, a polgári repülést időről időre harcok szakítják, illetve zavarják meg. Van, hogy rövid időszakokra, de Ukrajna felett már évek óta szünetel a polgár légiforgalom az ott zajló háború miatt. Innen harci hírek érkeznek folyamatosan a légteret illetően is.
Az oroszok egy év alatt már három ukrán Szu–27-es vadászgépet lőttek le. Ukrajna még mindig nagyrészt a szovjet korszakból örökölt harci repülőgépekre, így Szu-27-esekre támaszkodik, emiatt pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik az orosz légierő modernebb eszközeivel szemben.