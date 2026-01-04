Venezuela megtámadása: homlokukra ütöttek a kínaiak, ezt kell csinálni Tajvannal is

Kínát "mélységesen megdöbbentette" Venezuela amerikai megtámadása – fogalmaz a külügyminisztérium szombati közleménye. "Javaslom ugyanezt a módszert Tajvan visszavételére a jövőben" – írja tetszésözönt aratva a Weibón egy kínai posztoló. Caracas és Tajpej 9 ezer kilométerre van tőlünk ellentétes irányokban, az ukrajnai háború azonban a küszöbünkön: érdekesebb nekünk Moszkva – mondhatnánk. Csakhogy egyazon a bolygót körülölelő geopolitikai játékról és szereplőiről van szó: a következményei biztos léptekkel megtalálják az utat Magyarországra is. Jesszus, már Tajvannál vagyunk?

Venezuela megtámadása = Tajvan megtámadása? Fotó: Hans Lucas via AFP

Venezuela megtámadása = Tajvan megtámadása?

Indításul, a zajló átrendezés a magyarokat előretekintve legalább három síkos ösvényen érinthetik:

Ha a venezuelai olajtermelést újraindítják, akár alacsony olajár lehet a következménye, ami nekünk jó, Moszkvát azonban rosszul érintené. Nem véletlen, a brazilokkal és a mexikóiakkal egyetemben Oroszország – amely területszerző háborút folytat Ukrajnában – elítélte az amerikai agressziót.

Közvetlen hatása lehet az eseményeknek, ha kisiklatják az amerikaiak sürgette béketárgyalásokat, amelyek az igazat megvallva – ha folyton bizakodó nyilatkozatokat hallunk is – amúgy sem haladnak acélosan. Az EU elköteleződése pedig fenntartja a háború kiszélesedésének veszélyét.

Ugyanezt a veszélyt hordozza, ha az orosz és amerikai mintát követve – Amerika az amerikaiaké, Kelet-Európa az oroszoké – Kína is a hadiösvényre lép, és lerohanja Tajvant. Erről nyílt, élénk vita indult.

Ezek a távlati veszélyek, nézzük, mi van most.

Kiegyezhet-e Kína az amerikaiakkal?

Ami közvetlenül a most még káosszal küzdő Venezuelát illeti – amelyet Donald Trump ígérete szerint az amerikaiak fognak menedzselni –, felmerül a kérdés, az ott komoly érdekeltségekkel rendelkező kínaiak kiegyeznek-e az amerikaiakkal, legalább a háttérben. Peking egyébként a többiekhez képest többórás késéssel reagált a venezuelai eseményekre, ami történhetett azért is, mert talán előbb ki kellett menekítenie az előző nap még Nicolás Maduro elnökkel tárgyaló kínai delegációt, de mindenképpen felveti a kérdést, mi zajlott a háttérben.