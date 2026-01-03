Rendkívüli: az éjjel megtámadták a világ legnagyobb olajhatalmát, súlyos légicsapás érte a fővárosát – ha Amerika volt, akkor bekövetkezett a legrosszabb
Robbanások rázták meg Caracast és Venezuela más részeit az Egyesült Államokkal fokozódó feszültségek közepette – erről a rendkívüli hírről számolt be a dél-amerikai ország médiája szombatra virradóan.
A Reuters gyors tudósítás szerint repülőgépek zúgása és hangos zajok hallatszottak a venezuelai főváros, Caracas felett, illetve füstoszlop emelkedett fel szombat kora reggel. Eközben a venezuelai főváros déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramkimaradások voltak.
A zavargások oka és pontos helyszíne egyelőre nem tisztázott.
A közösségi médiában terjedő videókon több robbanás is látható Caracas-szerte. A Reuters egyelőre nem tudta hitelesíteni a felvételeket.
Az El Confidencial helyi média beszámolója szerint szombaton, venezuelai idő szerint hajnali két órakor több robbanás rázta meg Caracast. Repülőgépek és helikopterek köröznek az egész főváros felett.
Azok a területek, ahonnan robbanásokat jelentettek, kivétel nélkül a kormány katonai és biztonsági infrastruktúrájához köthető helyszínek.
Három hatalmas dörrenés hallatszott a Generalísimo Francisco de Miranda légibázis felől, torkolattüzekkel kísérve, amelyek rövid időre megvilágították a környéket.
A venezuelai légvédelemhez közel álló forrás szerint a becsapódások a Karib-tengeren állomásozó amerikai hadihajókról indított Tomahawk rakéták találatainak tűnnek,
ugyanakkor az amerikai érintettséget egyelőre nem erősítették meg.
Azonban tény, hogy ezek a robbanások alig néhány nappal egy olyan amerikai légicsapás után történtek, amely egy kormányhoz köthető fontos létesítményt ért Maracaibóban: ez volt az első amerikai szárazföldi támadás Venezuelában.
Washington részéről egyelőre nem érkezett megerősítés vagy reakció a szombati eseményekkel kapcsolatban.
A hírek szerint a Fuerte Tiuna komplexumra is csaást mértek. Ez Caracas és egyben Venezuela legnagyobb katonai bázisa, a Venezuelai Fegyveres Erők főhadiszállása. A város déli részén található központ
- honvédségi alakulatoknak,
- kormányzati hivataloknak,
- katonai akadémiáknak
- és a személyzet lakónegyedeinek
ad otthont. A bázis központi szerepet tölt be Venezuela katonai és politikai hatalmi struktúrájában és gyakran vált gyújtóponttá puccsok, tüntetések, valamint politikai feszültségek idején.
Az X-re kitett, hangsúlyozottan nem hitelesített videókon az látszik, hogy helikopterekről is zajlott a támadás.
Venezuela kulcsfontosságú, a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik.
Becslések szerint ez eléri a 303 milliárd hordót.
Ráadásul Venezuela éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal ellátott, amelyik az amerikai finomítók kedvence. Ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.
Pénteken még úgy tűnt, enyhül a két ország viszonya. "Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében" – jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott interjújában.
Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozatuk van.
Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet. Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.