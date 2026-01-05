Hiába csábító Venezuela gigantikus olajtartaléka, nem kapkodnak érte az amerikai vállalatok, nem véletlenül – súlyos akadályok állnak a visszatérésük előtt

Bármennyire is csábító Venezuela olajtartaléka, amelyet Donald Trump elnök tálcán kínált fel az amerikai vállalatoknak Nicolás Maduro elfogása után, azok egyelőre nem kapkodnak a lehetőség után. Jelentős logisztikai, jogi és politikai akadályok állnak ugyanis a venezuelai olajszektor amerikai elfoglalása előtt, a horribilis költségekről nem is beszélve: a lepusztított ágazat talpra állítása akár százmilliárd dollárt is felemészthet.

Hiába csábító Venezuela olajtartaléka, az infrastruktúra horribilis beruházásokat igényel / Fotó: AFP

Bár Trump eredetileg a kábítószer-kereskedelemben játszott szerepével indokolta a Venezuela elleni amerikai fellépést, sokak számára az első perctől kezdve világos volt, hogy az amerikai elnöknek valójában a világ legnagyobb ismert olajtartalékára fáj a foga.

Trump ezt el is ismerte, amikor a Maduro elfogása után tartott sajtótájékoztatóján nagyrészt csak arról beszélt, hogy a nagy amerikai vállalatok dollármilliárdokat fognak majd fektetni a venezuelai olajinfrastruktúrába, de ezt a pénzt vissza is kapják majd az utolsó fillérig.

Ehhez azonban először komoly akadályokat kell legyőzni, így nem csoda, hogy a nagy amerikai olajipari vállalatok egyelőre nem lelkesednek nyilvánosan az ajánlatért, hiába beszélünk a világ legnagyobb ismert olajkészletéről, a teljesnek 17 százalékát kitevő mintegy 303 milliárd hordóról.

Csábító Venezuela olajtartaléka, de romokban az infrastruktúra

Az első akadály, hogy az évek óta tartó korrupció, hozzá nem értés, alulfinanszírozás, tüzek és lopások miatt pocsék állapotban van a venezuelai olajipari infrastruktúra, amelynek a helyreállítása horribilis összegeket igényel. Az állapotokat jól mutatja, hogy egyetlen szupertanker feltöltése öt napig tart – hét éve ehhez még elég volt egyetlen nap.

Világszerte, így Dél-Koreában is tiltakoztak az amerikai akció ellen / Fotó: AFP

Ahhoz, hogy a kitermelés visszatérjen az 1970-es években mért csúcsra, az érintett amerikai cégeknek, például

a Chevronnak,

az Exxon Mobilnak

és a ConocoPhillipsnek

a következő évtizedben évi mintegy tízmilliárd dollárt kellene befektetnie – mondta a Bloombergnek Francisco Monaldi, a Rice University keretében működő Baker Institute for Public Policy latin-amerikai energiapolitikával foglalkozó igazgatója.

A gyorsabb helyreállítás még több befektetést igényel

– tette hozzá, és hasonló összegeket emleget a többi szakértő is.