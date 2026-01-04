Máris megvan Maduro utódja: kinevezték, ő Venezuela új elnöke – haladéktalanul átvette a hatalmat

Delcy Rodríguez alelnököt nevezte ki ügyvivő elnöknek a venezuelai legfelsőbb bíróság, ő tehát Venezuela új elnöke – jelentette az MTI.

Venezuela: máris megvan Maduro utódja: ő az új elnök / Fotó: Delcy Rodríguez / Facebook

Egészen pontosan az történt, hogy a venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy

Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként

Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek. A bukott vezetőt egy brooklyni börtönben tartják őrizetben a feleségével együtt, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Venezuela: máris megvan Maduro utódja: ő az új elnök

A bírósági határozat szerint Rodríguez "a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét" gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.

A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet

az állam működésének,

a kormányzásnak

és a szuverenitás védelmének garantálására

Maduro "kényszerű távollétében".

A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy

Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek haladéktalanul kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.

Most dől el Venezuela sorsa

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.