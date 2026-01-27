Nem kell Kínának a venezuelai olaj, letiltották a vásárlását – mi lesz így az adóssággal?

A kínai állami tulajdonban lévő PetroChina (CNPC) megtiltotta a kereskedőinek a venezuelai olaj vásárlását, mióta az Egyesült Államok átvette a latin-amerikai ország olajexportja feletti irányítást. Kérdés, hogy mi lesz így a Caracasnak korábban nyújtott kínai hitelek finanszírozásával, az adósságot ugyanis eddig olajban törlesztették Pekingnek.

Hiába kínálják, a PetroChina nem hajlandó venezuelai olajat vásárolni / Fotó: NurPhoto via AFP

A CNPC volt a venezuelai olaj legnagyobb importőre 2019 elejéig, amikor Donald Trump az első elnöksége idején szankciókat vetett ki Caracasra. Azóta is Kína volt azonban a legnagyobb vásárló, bár a venezuelai olaj a tankerekkel szállított olajimportjának mindössze 4,5 százalékát tette ki tavaly.

A világ második legnagyobb gazdasága rövid távon gond nélkül meglesz venezuelai olaj nélkül, a PetroChina valószínűleg a kanadai, az orosz és az iráni forrásokat választja majd.

Van, akinek kell a venezuelai olaj

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti megállapodás értelmében a szingapúri székhelyű Trafigura és a svájci székhelyű holland Vitol kereskedőházak kezdték árulni a latin-amerikai ország olaját Nicolás Maduro elnök elfogása után. Az üzletek után Caracas Kataron keresztül kapja meg a neki járó részt az árból.

A két kereskedőház a Reuters tudósítása szerint több finomítónak adott el venezuelai olajat. Közéjük tartozik az amerikai Valero, valamint a Phillips 66 és a spanyol Repsol.

A Vitol és a Trafigura megkeresett indiai és kínai cégeket, köztük a PetroChinát is,

de az utóbbitól nemleges válasz érkezett. A céget ellátó kereskedőket ugyanis arra utasították, hogy „ne érjenek” a venezuelai olajhoz mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapnak a központtól.

Az ár sem versenyképes

A brit hírügynökség forrásai szerint ráadásul már árban sem versenyképes a venezuelai olaj a hasonló fajtákkal, például a kanadaival szemben. A nehéz és savanyú venezuelai Merey típust a Vitol áprilisi szállításra mindössze hordónként öt dollárral a Brent ára alatt kínálta a kínai vevőknek – a kettő közötti különbség az amerikai blokád előtt még 15 dollár volt.

Venezuela olajjal törlesztette a Kína által nyújtott hiteleket / Fotó: AFP

A PetroChina elzárkózása felvet egy újabb kérdést: mi lesz a Kína által Venezuelának nyújtott adósság törlesztésével, mivel a hiteleket Caracas olajjal törlesztette.