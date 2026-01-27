Nem kell Kínának a venezuelai olaj, letiltották a vásárlását – mi lesz így az adóssággal?
A kínai állami tulajdonban lévő PetroChina (CNPC) megtiltotta a kereskedőinek a venezuelai olaj vásárlását, mióta az Egyesült Államok átvette a latin-amerikai ország olajexportja feletti irányítást. Kérdés, hogy mi lesz így a Caracasnak korábban nyújtott kínai hitelek finanszírozásával, az adósságot ugyanis eddig olajban törlesztették Pekingnek.
A CNPC volt a venezuelai olaj legnagyobb importőre 2019 elejéig, amikor Donald Trump az első elnöksége idején szankciókat vetett ki Caracasra. Azóta is Kína volt azonban a legnagyobb vásárló, bár a venezuelai olaj a tankerekkel szállított olajimportjának mindössze 4,5 százalékát tette ki tavaly.
A világ második legnagyobb gazdasága rövid távon gond nélkül meglesz venezuelai olaj nélkül, a PetroChina valószínűleg a kanadai, az orosz és az iráni forrásokat választja majd.
Van, akinek kell a venezuelai olaj
Az Egyesült Államok és Venezuela közötti megállapodás értelmében a szingapúri székhelyű Trafigura és a svájci székhelyű holland Vitol kereskedőházak kezdték árulni a latin-amerikai ország olaját Nicolás Maduro elnök elfogása után. Az üzletek után Caracas Kataron keresztül kapja meg a neki járó részt az árból.
A két kereskedőház a Reuters tudósítása szerint több finomítónak adott el venezuelai olajat. Közéjük tartozik az amerikai Valero, valamint a Phillips 66 és a spanyol Repsol.
A Vitol és a Trafigura megkeresett indiai és kínai cégeket, köztük a PetroChinát is,
de az utóbbitól nemleges válasz érkezett. A céget ellátó kereskedőket ugyanis arra utasították, hogy „ne érjenek” a venezuelai olajhoz mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapnak a központtól.
Az ár sem versenyképes
A brit hírügynökség forrásai szerint ráadásul már árban sem versenyképes a venezuelai olaj a hasonló fajtákkal, például a kanadaival szemben. A nehéz és savanyú venezuelai Merey típust a Vitol áprilisi szállításra mindössze hordónként öt dollárral a Brent ára alatt kínálta a kínai vevőknek – a kettő közötti különbség az amerikai blokád előtt még 15 dollár volt.
A PetroChina elzárkózása felvet egy újabb kérdést: mi lesz a Kína által Venezuelának nyújtott adósság törlesztésével, mivel a hiteleket Caracas olajjal törlesztette.
A pontos számok nem nyilvánosak, de egyes becslések szerint
a latin-amerikai ország legalább tízmilliárd dollárral tartozik Pekingnek,
és érvényes szerződések alapján Kína tulajdona a venezuelai olaj egy része, ami további súrlódásokat okozhat Washingtonnal.
A venezuelai elnöknek is kezd elege lenni
A CNN tudósítása szerint ráadásul Delcy Rodríguez ügyvezető venezuelai elnöknek is kezd elege lenni abból, hogy Washington utasítgatja, egyfolytában azt követelik tőle, hogy növelje az olajkitermelést, amely iránt Donald Trump erősködése ellenére egyelőre nem kapkodnak az amerikai vállalatok.
„Elegünk van abból, hogy Washington parancsolgat a venezuelai politikusoknak” – mondta egy hét végi rendezvényen, amelyet élőben közvetített az állami televízió.
„Hadd oldjuk meg magunk a nézeteltéréseinket és belső konfliktusainkat. Ez a köztársaság nagyon súlyos árat fizetett azért, mert szembe kellett néznie a fasizmus és a radikalizmus következményeivel” – jelentette ki.
Trump elnök többek között azt követeli, hogy Caracas szakítsa meg a kapcsolatot
- Kínával,
- Iránnal,
- Oroszországgal
- és Kubával,
és egyezzen bele, hogy az olajtermelésben kizárólag az Egyesült Államokat fogadja el partnerként.
Az ország gazdasága azonban az olajtól függ, az abból származó bevételre égető szüksége van, mivel
Maduro elnöksége gyakorlatilag csődbe vitte,
nyomorban él a lakosság fele, egy évtized alatt felemésztődött a GDP 80 százaléka.