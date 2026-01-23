Deviza
olajpiac
Venezuela
olajtanker

Tavaly ez még elképzelhetetlen lett volna: Kína helyett Európa felé indulhatnak a tankerek Venezuelából

A dél-amerikai ország olajtermelésének helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe. A megmaradt venezuelai olaj azonban már utat találhat a világpiacra.
K. B. G.
2026.01.23, 14:48

Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolas Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra.

A venezuelai olaj kezd visszatérni a világpiacra / Fotó: AFP

A venezuelai olaj már nem az árnyékflottán utazik

Ennek egyik jele, hogy a kereskedők már nem az árnyékflotta szankciók alá eső tankereit küldik a venezuelai kikötőkbe, ami az elmúlt éveket jellemezte. A Trafigura például két Suezmax típusú tankert indított útnak, a Folegrandost és Poliegost, hogy egyenként 135 ezer tonna vagyis közel 1 millió hordó olajat vegyenek fel Venezuelában – tudta meg az árupiaci adatszolgáltató Argus.

A február elején érkező hajók bárhol kirakodhatják szállítmányukat és egyelőre  úticéljuk ismeretlen, 

ám a hajók típusa európai úticélra utal, ami az elmúlt években elképzelhetetlen lett volna. 

Ugyanis a Mexikói-öböl partján lévő finomítókba általában kisebb, Aframax típusú hajókon érkezik a venezuelai olaj, míg Kína felé a nagyobb óriástankerek szoktak indulni.

Bár árat nem közöltek, az argus adatai szerint a szomszédos Guyanából Európába hordónként 2,89 dollárért szállították az olajat január 21-én, bár csütörtökre némileg magasabbra ugrott a hajók bérlete. 

A kérdéses hajók a hagyományos olajkereskedelmet bonyolító flotta részei, semmilyen szankció alá nem esnek és hajókövető oldalak adatai szerint már úton is vannak a venzuelai San Jose kikötője felé, ahová január végén érkezhetnek meg. A kikötőben a következő héten megugorhat a forgalom, a Kpler adatai szerint hat hajó rakodásaára is sor kerülhet. A venezuelai olaj kereskedelme elől tehát úgy tűnik elhárultak az akadályok, ami az egyelőre vonakodó nyugati olajvállalatok visszatérését is segítheti.

