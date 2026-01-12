Trump mindent egy lapra tesz fel: a venezuelai olajjal most megverte Kínát – a fosszilis zsákutcába ragadva azonban nem nyerheti meg a háborút

A venezuelai olaj megszerzése rövid távon stratégiai előnyt adhat az Egyesült Államoknak, és potenciálisan erősítheti az amerikai ipari pozíciót. Washington számára azonban a fosszilis energiahordozók feletti hatalom nem lesz elegendő a globális technológiai versenyben, ahol Kína egyre nagyobb előnyhöz jut a megújulóenergia-termelésben.

Washington a venezuelai olajjal megnyerheti a csatát, de közben elbukhatja a háborút Kínával szemben / Fotó: Anadolu via AFP

Az elmúlt hónapokban különös visszhangot váltott ki egy ausztrál befektető, Craig Tindale esszéje, amely szerint a nyugati elit évtizedeken át tévesen hitte, hogy a szellemi tulajdon, a pénzügyek és a szoftverek önmagukban elegendők a gazdasági fölényhez. A fizikai termelést, az ipari folyamatokat gond nélkül kiszervezték, stratégiai következmények nélkül.

Kína pedig ezt a hibát kihasználva uralta le a globális gyártási láncokat.

Ebben a fénytörésben értelmezhető Donald Trump Venezuela elleni kemény fellépése is. Az egyik olvasat szerint mindez nyers, „retro imperialista” hatalompolitika:

befolyási övezetek a nagyhatalmak körül,

erőalapú, agresszív geopolitika

és „nyílt erőforrásrablás”.

A másik szerint viszont Trump csapata felismerte Tindale alapállítását: az anyag, a fizikai erőforrás újra számít, és az ipari dominanciáért harcolni kell.

Trump maga is ezt hangsúlyozza, amikor a kereskedelem, a földterület és az erőforrások védelméről beszél, mint a globális hatalom „vastörvényeiről”.

Venezuela ebben kulcsszereplő: papíron a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, a globális készletek közel ötödével.

A valóság azonban jóval prózaibb. Az infrastruktúra romokban, a venezuelai olaj nehéz és magas kéntartalmú, feldolgozása drága, a kitermeléshez pedig több mint 100 milliárd dolláros beruházásra lenne szükség.

Ha ez igaz, mindent megmagyaráz: aranyat tartalmazhat a venezuelai olaj – ezért fáj annyira Kínának, hogy Amerika elvette tőle Kína számára a nehézolaj nemcsak üzemanyag, hanem stratégiai nyersanyagforrás is. A venezuelai olaj körüli geopolitikai viharban mindenki a mennyiségről beszél, miközben a lényeg pont a minőségben van.

Trump szerint ezt az amerikai olajcégek majd megoldják. Az iparág közgazdászai viszont kételkednek: nincs meg hozzá a pénz, ezért az ágazat ma már kormányzati garanciákat követel. Ha ezek megszületnek, és Venezuela, valamint Guyana készletei amerikai befolyás alá kerülnek, az valóban átrajzolhatja a globális olajpiacot.