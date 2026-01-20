A csúcstechnológiáig ért a közép-európányi állam – ez már nem az olcsó ruha és a pho leves

Vietnam megkezdte első félvezetőgyárának építését Hanoiban, miközben a délkelet-ázsiai ország továbbra is törekszik arra, hogy high-tech gazdasággá váljon — közölte a Nikkei Asia.

A félvezetők a chipgyártás elengedhetetlen alapanyagai, Vietnam ezért ebbe az iparba többet fektetett. / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az üzemet a katonai tulajdonban lévő Viettel vállalat építi, amely az ország egyik legnagyobb technológiai cége, és a kormányzati hírportál szerint a tervek szerint a chipek kutatásának, tervezésének, tesztelésének és gyártásának nemzeti infrastruktúrájának részévé válik. A gyár olyan iparágakat fog kiszolgálni, mint a repülőgépipar, a távközlés, az internethez csatlakozó eszközök, az autógyártás, az orvosi berendezések és az automatizálás – áll a hírportálon.

Viettel a vietnami chip-piac csúcsán

A Viettel szerint Vietnam a félvezetőgyártás hat fő szakaszából ötben részt vett, de az ország nem hajtotta végre a legbonyolultabb és legfontosabb lépést, a gyártást. „A félvezető chipgyártó üzem felépítése hozzájárul majd a félvezető chipgyártási folyamat teljes körű megvalósításához és lezárásához itt, Vietnamban” — áll a jelentésben.

A Viettel célja, hogy 2027 végéig megkezdje a próbaüzemet a létesítményben, és a következő három évben a gyártási folyamat tökéletesítésére és optimalizálására, valamint a hatékonyság javítására összpontosítson, hogy megfeleljen a chipipar szabványainak

– mondta Tao Duc Thang altábornagy, a Viettel Group elnöke és vezérigazgatója a jelentés szerint.

A 27 hektáros területen található üzem a jövőben bővíthető

Vietnam az AI piacon is áttörtést szeretne elérni

A félvezetők és a mesterséges intelligencia Vietnam két fő célja a technológiai szektorban. Az ország vezetői beruházásokat szorgalmaznak és ösztönzőket vezetnek be, hogy vonzzák a területen dolgozó külföldi szakértőket Vietnamba, többek között adókedvezményekkel, vízumkedvezményekkel és lakhatási támogatásokkal.

Vietnam 2026-ra legalább 10 százalékos gazdasági növekedést tűzött ki célul, és 2045-re fejlett országgá kíván válni. A high-tech szektorba történő befektetéseket tekinti ennek a célnak az eléréséhez vezető útnak.

Rövid idő alatt rengeteg beruházás az AI-támogató rendszerekbe

A múlt héten az ország elindította a Nemzeti Félvezető Chip Prototípus-Támogató Központot, amelynek célja egy teljes félvezető-ökoszisztéma kiépítése, a tervezéstől és a kísérleti gyártástól a termékek kereskedelmi forgalomba hozataláig.

A Viettel alapkőletételén Pham Minh Chinh vietnami miniszterelnök kijelentette, hogy az ország célja, hogy 2030-ra legalább 100 chiptervező vállalat, egy chipgyártó üzem és körülbelül 10 összeszerelő, csomagoló és tesztelő üzem legyen, és hogy a chipipar bevételei ugyanebben az évben elérjék a 25 milliárd dollárt.

Vietnam szeretné fejleszteni gyártási szektorát – amely jelenleg az alacsony és közepes képzettségű munkaerőre koncentrál – hogy fejlett technológiai gyártási központtá váljon. Az ország már most is a Samsung egyik legnagyobb gyártási bázisa világszerte. A kormányzati adatok szerint 2024-ben Vietnam 132 milliárd dollár értékben exportált hardvertermékeket.

Az amerikai chiptervező vállalat, a Marvell szerint a mesterséges intelligencia iránti globális kereslet fellendülése segíthet Vietnamnak technológiai ambíciói megvalósításában.

Jelenleg Vietnamban több mint 170 külföldi befektetési projekt folyik a félvezetőiparban, összesen közel 11,6 milliárd dollár tőkével. A projektek elsősorban két fő szakaszra koncentrálnak: a chiptervezésre, valamint a csomagolásra és tesztelésre. A kormányzati adatok szerint Vietnamban körülbelül 60 tervezőcég, nyolc csomagolási és tesztelési projekt, valamint több mint 20 anyagot és berendezést gyártó és szállító vállalat működik.