Van egy ország, ahol működik a "piaci leninizmus" - és még a befektetők is drukkolnak neki

A hazai és a külföldi befektetők is megnyugvással fogadták és üdvözölték, hogy a Vietnámi Kommunista Párt pénteken újabb öt évre a főtitkárának választotta a 66 éves To Lamot, aki folytatta az elődje által megkezdett munkát. Neki is köszönhető, hogy Délkelet-Ázsia egyik legfontosabb feldolgozóipari központja gazdaságilag gyorsabban fejlődik régióbeli riválisainál. Az amerikai vámok és a természeti katasztrófák ellenére Vietnám részvénypiaca csak tavaly majdnem 40 százalékkal erősödött, ami kiemelkedik a feltörekvők között.

To Lam lesz a következő öt évben Vietnám kommunista vezetője / Fotó: AFP

Lam Nguyen Phu Trong halála óta irányítja a „piaci leninizmusnak” nevezett vietnámi gazdasági modell reformjait, és a nehézségek ellenére két számjegyű GDP-bővülést ígért a jövőre is, bár ezt közgazdászok és elemzők nem tartják reális célkitűzésnek.

A célok elérése érdekében Lam „új növekedési modellt” ígért,

amelyet a vietnámi konglomerátumok vezetnek. Ez az innovációra és a digitális gazdaságra összpontosít a korábbi exportra és olcsó munkaerőre való támaszkodás helyett, amelyek táplálták az évtizedek óta tartó gazdasági fellendülést azáltal, hogy vonzották a külföldi multinacionális vállalatok, például

a Samsung,

az Apple

és a Nike

beruházásait.

Vietnám évi tízszázalékos gazdasági növekedése a cél

Az ország gazdasága 2024-ben 7, 2025-ben pedig 8 százalékkal bővült, Lam azonban azt tűzte ki célul, hogy ez a növekedés 10 százalékos legyen az évtized fennmaradó részében.

A kommunista párt ambiciózus, azt akarja elérni, hogy Vietnám húsz év múlva bekerüljön a gazdag országok közé.

Szakértők szerint azonban a növekedési a cél aligha megvalósítható. „Vietnám jó úton halad afelé, hogy a következő öt évben is a régió legjobban teljesítő országává váljon” – ismerte el a Reutersnek Adam Samdin, az Oxford Economics közgazdásza, hozzátéve azonban, hogy

a tízszázalékos növekedés túl optimista becslés lehet,

még akkor is, ha Lam reformjai sikerrel járnak.

A magánvállalatok többsége kicsi / Fotó: AFP

Ehhez ugyanis a bérek gyorsabb emelkedésére lenne szükség a fogyasztás élénkítéséhez, ami azonban potenciálisan rontaná Vietnám multinacionális vállalatoknál élvezett költségelőnyét.