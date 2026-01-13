Ilyen még nem volt: már olcsóbban adja a legnagyobb német márka az új elektromos autót, mint a benzinest - 10 ezer eurós árcsökkentés történt

Változnak az idők: hat évvel ezelőtt, megjelenésekor az ID.3 40 ezer euróba, azaz több mint kétszer annyiba került, mint a VW Golf . Az idén január 1. óta a VW ID.3 alapmodelljének ára 29 330 eurótól indul, ami 65 euróval kevesebb, mint a legolcsóbb Golfé! - írj a Bild.

Volkswagen: olcsóbb az elektromos autó, mint a benzines társa / Fotó: sav_an_dreas / Shutterstock

A Golf elvitathatatlanul bizonyított: 1974-es megjelenése óta 37 milliót adtk el összesen belőle. Az elektromos modell ára több tényezőnek köszönhetpen csökkent:

Az akkumulátorok ára zuhan. 2008-ban egy lítium-ion akkumulátor elektromos autókhoz átlagosan több mint 1400 USD-be került kilowattóránként – 2026-re ez az ár 60 USD alá fog csökkenni.

A Volkswagen jelenleg 4000 euróval támogatja az ID.3-at (és más elektromos modelleket) az eladások fellendítése érdekében. Az ok: a német kormány 2026-ban tervezi újra bevezetni az elektromos autók támogatását – sokan ezért haboznak autót vásárolni, és az eladások stagnálnak.

Az a tény is elősegítette a helycserét, hogy a VW 2019 óta többször is emelte a Golf árait.

Az „ID vásárlási bónusz” 4000 eurós kedvezményt kínál minden ID.3 modellre. Ez vonatkozik mind az álomautóra, amelyre néhány hónapot kell várnia, mind a raktáron lévő, azonnal kiszállítható járműre. Lízingelés is lehetséges.

A legkedvezőbb árú modell, az ID.3 Pure, amelynek ára 29 330 euró, akár 170 lóerős hátsókerék-hajtással rendelkezik. Az áramot egy 52 kWh-s akkumulátor biztosítja. Ez lehetővé teszi az elektromos VW számára, hogy 8,2 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100 km/h-ra. Az egyetlen töltéssel megtehető hatótávolság 388 km (a hivatalos WLTP tesztszabvány szerint mérve).

Ennek megfelelője a legolcsóbb, belső égésű motorral szerelt VW Golf, amelynek ára 29 995 eurótól kezdődik, egy 1.5 TSI DPF négyhengeres turbós benzinmotorral. 116 lóerős, amelyet egy hatfokozatú manuális sebességváltón keresztül juttat el az útra.

Uralja a magyar piacot

A Volkswagen márka értékesítése 6,8 százalékkal bővült 2025-ben a magyarországi újautó-piacon, kissé meghaladva a teljes személyautó-piac 6,5 százalékos gyarapodását. A Volkswagen az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre – ismertette Papp Zoltán, a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria márkaigazgatója. A magyarországi újautó-piacon 2025-ben 129 440 járművet adtak el.

A Volkswagen részesedése az év végén 6,7 százalékos volt, ezzel a márkák erősorrendjében a negyedik helyen állt.

Papp Zoltán a magyar piacot értékelve kifejtette: a SUV-modellek részesedése eléri a 60 százalékot, ez Európában is kimagasló érték, noha a kategória túlsúlya nemzetközi jelenség. A VW modellpalettája erős az SUV-szegmensben, miután a kínált 18 modellből nyolc SUV; a márka legsikeresebb modellje Magyarországon a T-Roc – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy folyamatos csökkenés tapasztalható a kombi szegmensben, amely korábban erős volt a céges vásárlásoknál.