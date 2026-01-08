Deviza
Hiába vették meg a kínaiak, elsorvad Európa egyik legnagyobb autógyártója: napokon belül bemutatja a csúcsmodelljét – ebben van minden reménye

A Volvo Cars 2025-öt kihívásokkal teli évként élte meg, globális eladásai éves összevetésben 7 százalékkal zuhantak, 710 042 darabra, noha decemberben pluszban zártak.
VG/MTI
2026.01.08, 20:15
Frissítve: 2026.01.08, 20:36

A Volvo Cars kínai többségi tulajdonban lévő svéd autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól – derült ki a vállalat sajtóközleményéből.

Passenger Vehicles Retail Sales Increased in China
Fotó: NurPhoto via AFP

„Összességében 2025 kihívásokkal teli év volt a Volvo Cars és az iparág számára egyaránt, azonban megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy növeljük részesedésünket a BEV (teljesen elektromos autók) és a PHEV (plug-in hibridek) gyorsan növekvő szegmenseiben, beleértve a január 21-én bemutatandó EX60 bevezetését” – idézte a vállalat közleménye Erik Severinson kereskedelmi igazgató szavait.

A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország. A vállalat közleménye szerint 2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.

Tavaly az XC60 volt a legkelendőbb modell 230 655-ös értékesítési darabszámmal (2024: 230 853), ezt követte az XC40/EX40 166 920 darabos összértékesítéssel (2024: 173 890), valamint az XC90 103 217 eladott járművel (2024: 108 621).

Érdemes megemlíteni, hogy a Volvo Cars novemberben 60 244 autót értékesített világszerte, ami 10 százalékos csökkenés az előző év azonos hónapjához képest, egyben a cég egyik leggyengébb hónapja volt.

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot, vidéken terjeszkedik tovább

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

