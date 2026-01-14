Deviza
EUR/HUF386,55 +0,08% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,21% PLN/HUF91,75 +0,06% RON/HUF75,95 +0,1% CZK/HUF15,95 +0,03% EUR/HUF386,55 +0,08% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,21% PLN/HUF91,75 +0,06% RON/HUF75,95 +0,1% CZK/HUF15,95 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MOL
Abu Dzabi
Aleksandar Vucic
Szerbia
NIS
orosz olaj
Gazprom

Rendkívüli: megvan a döntés, ki veszi meg a szerb olajvállalatot, óriási fordulat történhetett – itt van Vucsics bejelentése a NIS-ről

A NIS jövője eldőlni látszik, de a hivatalos bejelentésre még várni kell. Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban világossá tette: a döntés megszületett, a nyilvánosság azonban csak az OFAC-eljárás után értesülhet a részletekről.
VG
2026.01.14, 19:24
Frissítve: 2026.01.14, 19:52

Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban elismerte: már tudja, ki áll közelebb a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásához, a szerb elnök szerint pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogyan azt korábban jelezte.

Valjevo,,Serbia,-,December,10,,2025:,Nis,Petrol,Gas,Station. vucic
Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban világossá tette: megszületett a döntés arról, hogy ki veheti meg a NIS orosz tulajdonrészét / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Alekszandar Vucsics Abu Dabiban, újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Naftna Industrija Srbije, azaz a NIS sorsáról, amely az elmúlt hónapokban Szerbia egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági ügyévé vált. A szerb elnök egyértelművé tette: a döntés a háttérben már megszületett, de annak részleteiről hivatalosan még nem nyilatkozhat.

Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak

– fogalmazott Vucsics, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.

Amikor arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy a magyar Mol vagy az arab befektetők állnak-e közelebb a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásához, Vucsics határozottan reagált. „Figyeljenek pontosan arra, amit mondtam. Úgy lesz” – mondta a Kurirnak, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy az események menete már eldőlt, még ha a hivatalos bejelentésre várni is kell.

Vucsics: magyar–arab projekt lehet a NIS megvásárlása

A szerb elnök emlékeztetett arra is, hogy Belgrádban már tárgyalt a Mol képviselőivel, miközben Abu Dabiban Sheikh Muhammad Bin Zayed elnökkel folytat egyeztetéseket. Arra a felvetésre, hogy vajon a magyarok vagy az arabok állnak-e közelebb a megállapodáshoz, Vucsics szándékosan nyitva hagyta a kérdést.

Vagy talán mindkettő. Majd meglátjuk

– fogalmazott.

A bejelentés következtében a Mol árfolyama hétéves csúcsra emelkedett, mivel a befektetők is bíznak abban, hogy a magyar olajóriás portfóliója a Balkánon is tovább fog bővülni.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 400 HUF 0 / +4,62 %
Forgalom: 6 306 495 892 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A NIS ügye messze túlmutat egy egyszerű üzleti tranzakción. A vállalat Szerbia legfontosabb energetikai pillére, a pancsovai finomító működése pedig közvetlenül hat az ország üzemanyag-ellátására és gazdasági stabilitására. 

Az orosz tulajdonrész kiváltása a nemzetközi szankciós környezetben elkerülhetetlenné vált, a kérdés már csak az, ki veszi át ezt a szerepet.

Vucsics nyilatkozatai alapján a szerb vezetés tudatosan több irányban tárgyal, és igyekszik a lehető legerősebb alkupozíciót kialakítani:

  • a Mol jelenléte regionális stabilitást adna a megoldásnak;
  • míg az arab befektetők belépése új geopolitikai dimenziót nyitna a szerb energiaszektorban.

A döntés hivatalos bejelentését azonban minden esetben megelőzi az OFAC-eljárás, amely nélkül a tranzakció jogilag nem zárható le. Ez magyarázza Vucsics visszafogott, de határozott kommunikációját: az elnök egyértelműen jelzi, hogy tudja a végkimenetelt, ugyanakkor nem hajlandó egyetlen lépéssel sem megelőzni a hivatalos folyamatokat.

A nyilatkozatok alapján annyi bizonyos: a NIS jövőjéről szóló döntés már megszületett, és Szerbia energiabiztonságát érintő egyik legfontosabb ügy a végső fázisába lépett. A kérdés immár nem az, hogy lesz-e megoldás, hanem az, mikor és milyen formában jelentik be hivatalosan.

Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre

A magyar olajtársaság lehet a befutó a NIS orosz kézben lévő tulajdonrészének a megszerzésére, a felvásárlás ezzel együtt nem tűnik egyszerűnek. Az Erste elemzője elárulta, hogyan hathat a szerb finomító megszerzése a Mol részvényeire.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
11 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu