Rendkívüli: megvan a döntés, ki veszi meg a szerb olajvállalatot, óriási fordulat történhetett – itt van Vucsics bejelentése a NIS-ről

Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban elismerte: már tudja, ki áll közelebb a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásához, a szerb elnök szerint pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogyan azt korábban jelezte.

Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban világossá tette: megszületett a döntés arról, hogy ki veheti meg a NIS orosz tulajdonrészét / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Alekszandar Vucsics Abu Dabiban, újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Naftna Industrija Srbije, azaz a NIS sorsáról, amely az elmúlt hónapokban Szerbia egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági ügyévé vált. A szerb elnök egyértelművé tette: a döntés a háttérben már megszületett, de annak részleteiről hivatalosan még nem nyilatkozhat.

Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak

– fogalmazott Vucsics, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.

Amikor arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy a magyar Mol vagy az arab befektetők állnak-e közelebb a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásához, Vucsics határozottan reagált. „Figyeljenek pontosan arra, amit mondtam. Úgy lesz” – mondta a Kurirnak, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy az események menete már eldőlt, még ha a hivatalos bejelentésre várni is kell.

Vucsics: magyar–arab projekt lehet a NIS megvásárlása

A szerb elnök emlékeztetett arra is, hogy Belgrádban már tárgyalt a Mol képviselőivel, miközben Abu Dabiban Sheikh Muhammad Bin Zayed elnökkel folytat egyeztetéseket. Arra a felvetésre, hogy vajon a magyarok vagy az arabok állnak-e közelebb a megállapodáshoz, Vucsics szándékosan nyitva hagyta a kérdést.

Vagy talán mindkettő. Majd meglátjuk

– fogalmazott.

A bejelentés következtében a Mol árfolyama hétéves csúcsra emelkedett, mivel a befektetők is bíznak abban, hogy a magyar olajóriás portfóliója a Balkánon is tovább fog bővülni.