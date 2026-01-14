Rendkívüli: megvan a döntés, ki veszi meg a szerb olajvállalatot, óriási fordulat történhetett – itt van Vucsics bejelentése a NIS-ről
Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban elismerte: már tudja, ki áll közelebb a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásához, a szerb elnök szerint pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogyan azt korábban jelezte.
Alekszandar Vucsics Abu Dabiban, újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Naftna Industrija Srbije, azaz a NIS sorsáról, amely az elmúlt hónapokban Szerbia egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági ügyévé vált. A szerb elnök egyértelművé tette: a döntés a háttérben már megszületett, de annak részleteiről hivatalosan még nem nyilatkozhat.
Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak
– fogalmazott Vucsics, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.
Amikor arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy a magyar Mol vagy az arab befektetők állnak-e közelebb a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásához, Vucsics határozottan reagált. „Figyeljenek pontosan arra, amit mondtam. Úgy lesz” – mondta a Kurirnak, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy az események menete már eldőlt, még ha a hivatalos bejelentésre várni is kell.
Vucsics: magyar–arab projekt lehet a NIS megvásárlása
A szerb elnök emlékeztetett arra is, hogy Belgrádban már tárgyalt a Mol képviselőivel, miközben Abu Dabiban Sheikh Muhammad Bin Zayed elnökkel folytat egyeztetéseket. Arra a felvetésre, hogy vajon a magyarok vagy az arabok állnak-e közelebb a megállapodáshoz, Vucsics szándékosan nyitva hagyta a kérdést.
Vagy talán mindkettő. Majd meglátjuk
– fogalmazott.
A bejelentés következtében a Mol árfolyama hétéves csúcsra emelkedett, mivel a befektetők is bíznak abban, hogy a magyar olajóriás portfóliója a Balkánon is tovább fog bővülni.
A NIS ügye messze túlmutat egy egyszerű üzleti tranzakción. A vállalat Szerbia legfontosabb energetikai pillére, a pancsovai finomító működése pedig közvetlenül hat az ország üzemanyag-ellátására és gazdasági stabilitására.
Az orosz tulajdonrész kiváltása a nemzetközi szankciós környezetben elkerülhetetlenné vált, a kérdés már csak az, ki veszi át ezt a szerepet.
Vucsics nyilatkozatai alapján a szerb vezetés tudatosan több irányban tárgyal, és igyekszik a lehető legerősebb alkupozíciót kialakítani:
- a Mol jelenléte regionális stabilitást adna a megoldásnak;
- míg az arab befektetők belépése új geopolitikai dimenziót nyitna a szerb energiaszektorban.
A döntés hivatalos bejelentését azonban minden esetben megelőzi az OFAC-eljárás, amely nélkül a tranzakció jogilag nem zárható le. Ez magyarázza Vucsics visszafogott, de határozott kommunikációját: az elnök egyértelműen jelzi, hogy tudja a végkimenetelt, ugyanakkor nem hajlandó egyetlen lépéssel sem megelőzni a hivatalos folyamatokat.
A nyilatkozatok alapján annyi bizonyos: a NIS jövőjéről szóló döntés már megszületett, és Szerbia energiabiztonságát érintő egyik legfontosabb ügy a végső fázisába lépett. A kérdés immár nem az, hogy lesz-e megoldás, hanem az, mikor és milyen formában jelentik be hivatalosan.
Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre
A magyar olajtársaság lehet a befutó a NIS orosz kézben lévő tulajdonrészének a megszerzésére, a felvásárlás ezzel együtt nem tűnik egyszerűnek. Az Erste elemzője elárulta, hogyan hathat a szerb finomító megszerzése a Mol részvényeire.