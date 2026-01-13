Deviza
Új fordulat a Warner felvásárlásában: a Paramount beperelte a Warnert – magyarázatot követelnek a folyamatos elutasításért

Jogi útra terelte a médiapiac egyik legnagyobb idei ügyletét a Paramount Skydance, miután elutasították felvásárlási ajánlatát. A vállalat szerint a döntés háttere nem kellően átlátható, ezért bírósági beavatkozást kér. A Warner-felvásárlás körüli vita már nemcsak üzleti, hanem jogi kérdéssé is vált.
Gergely Máté
2026.01.13, 16:09
Frissítve: 2026.01.13, 16:30

Várható volt, hogy a Paramount SkyDance-nek el fog fogyni a türelme a Warner-felvásárlással kapcsolatban: a Paramount pert indított a Warner Bros. Discovery ellen, amiért a társaság igazgatósága elutasította a felvásárlási ajánlatát, és inkább a Netflix ajánlata mellett kötelezte el magát. A keresetet egy delaware-i bíróságon nyújtották be, a Paramount azt szeretné elérni, hogy a Warner részletesen tájékoztasson a döntés hátteréről és a Netflixszel kötött megállapodás pénzügyi feltételeiről.

A Paramount szerint a Warner nem adott megfelelő információt arról, miként értékelte az egyes üzletágakat, hogyan számolt a nettó adósság hatásával, illetve milyen alapon alkalmazott úgynevezett kockázati korrekciót a Paramount részvényenként 30 dolláros, teljes egészében készpénzes ajánlatával szemben. David Ellison vezérigazgató vállalati körlevélben úgy fogalmazott

a per célja nem a tranzakció megakadályozása, hanem annak biztosítása, hogy a Warner részvényesei minden lényeges információ birtokában dönthessenek arról, mely ajánlat szolgálja jobban az érdekeiket.

A jogi lépés időzítése nem véletlen: néhány nappal korábban a Warner Bros. Discovery ismét arra kérte befektetőit, hogy utasítsák el a Paramount Skydance módosított ajánlatát, és tartsanak ki a Netflixszel kötött megállapodás mellett. A médiavállalat még az előző hónapban állapodott meg arról, hogy stúdió- és streamingüzletágait 82,7 milliárd dollárért értékesíti a Netflixnek, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb volumenű akvizíciója lenne az iparágban.

Ezt követően a Paramount Skydance nyilvános, ellenséges felvásárlási ajánlattal jelentkezett, mely eredetileg 77 milliárd dollárra értékelte a teljes Warner Bros. Discovery csoportot, beleértve olyan ismert csatornákat is, mint a CNN vagy a Discovery. Bár a Paramount később javította ajánlatát, és részvényenként 30 dolláros, teljes egészében készpénzes konstrukciót tett le az asztalra, a Warner vezetése továbbra is a Netflix ajánlatát tartja követendőnek.

Ellison levelében élesen bírálta a döntéshozatali folyamatot is, szerinte meglepően kevés igazgatósági ülés előzte meg a Netflix ajánlatának elfogadását, és a vállalat alapvető pénzügyi átláthatósága is hiányos volt. A Paramount Skydance álláspontja szerint 

a Warner Bros. Discovery mindeddig nem tudta érdemben megindokolni, miért lenne pénzügyileg kedvezőbb a Netflix-tranzakció a részvényesek számára, mint a magasabb készpénzes ajánlat.

A Paramount Skydance ugyanakkor jelezte: továbbra is nyitott a tárgyalásokra, ha a Warner Bros. Discovery igazgatósága él a Netflix-megállapodásban rögzített jogával, és hajlandó érdemben egyeztetni egy alternatív megoldásról. A per kimenetele nemcsak a felek jövőjét befolyásolhatja, hanem precedenst is teremthet arra, milyen átláthatósági elvárásoknak kell megfelelniük a médiapiac nagy értékű felvásárlásainál.

A moziknak nagyon fog fájni, ha a Netflix ráteszi a kezét a Warnerre

Egyre több jel utal arra, hogy a Netflix a Warner Bros. felvásárlása után jelentősen lerövidítené az új filmek kizárólagos mozis forgalmazásának idejét. Ez különösen érzékenyen érintené a moziüzemeltetőket, mivel a Netflix állítólag mindössze 17 napos mozis időablakban gondolkodik, miközben az iparág szerint legalább 45 nap szükséges a gazdaságos működéshez. A mozik érvei mellett szólnak a friss bevételi adatok is: az Avatar: Tűz és hamu már átlépte az egymilliárd dolláros globális bevételt, ami azt mutatja, hogy a blockbusterek továbbra is a nagyvásznon termelik a legtöbb pénzt. 

A vitát tovább élezi a Netflix és a Warner tervezett, 82,7 milliárd dolláros üzlete, amely politikai és versenyjogi vizsgálatok előtt áll, miközben a streamingóriás „felhasználóbarátabb” mozis modellt ígér. A mozis modell védelmezői – köztük James Cameron – szerint a nagy költségvetésű filmek valódi kulturális és gazdasági súlyát csak a széles körű, hosszabb mozis jelenlét tudja biztosítani.

