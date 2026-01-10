Deviza
Visszavonult a legenda – sírhatnak a Berkshire Hathawaynél

Január elején Warren Buffett hivatalosan is felállt a vezérigazgatói székből.
Andor Attila
2026.01.10, 17:01
Frissítve: 2026.01.10, 17:08

Forr a levegő a Berkshire-nél. Greg Abel vette át a vezérigazgatói feladatokat, aki valószínűleg az operatív üzletágakra fog koncentrálni. Todd Combs váratlan távozása miatt valószínű, hogy Ted Wechsler fogja vezetni a 300 milliárd dolláros részvényportfóliót, valamint ő dönthet majd a szabad készpénzállomány sorsáról is. 
Egy biztos: 2025 december 31. egy korszak végét jelenti a társaságnál.

Warren Buffet: visszavonul a legenda / Fotó: AFP

Greg Abel a Berkshire egyik működő üzletágától, a MidAmerican Energytől érkezik, a társaságot a Berkshire 1999-ben vásárolta meg. Ez azt jelenti, hogy 

Abel valószínűleg a Berkshire változatos, teljes tulajdonú üzletágaira fog összpontosítani, amelyek a biztosítási, közüzemi, kiskereskedelmi és ipari üzletágakban vannak jelen.

Ted Wechsler felügyeli majd a nyilvános piaci befektetéseket Buffett nyugdíjba vonulásával. Emellett Todd Combs, akit Buffett 2010-ben vett fel, távozik, hogy a JPMorgan Chase új Stratégiai Befektetési Csoportját vezesse, amely a bank közvetlen részvénybefektetéseit felügyeli a nemzetbiztonság szempontjából kritikusnak ítélt védelmi, repülőgépipari, egészségügyi és energiaszektorokban.

Combs és Ted Wechsler még a 2010-es években került a Berkshire-hez, a részvényportfólió egy részének irányítására. Ezért feltételezték, hogy Buffett nyugdíjba vonulása után vagy egyikük, vagy mindketten átveszik a Berkshire nyilvános piaci befektetéseinek irányítását. Mivel azonban Combs most a JPMorganhoz kerül, Wechsler valószínűleg a Berkshire 300 milliárd dolláros részvényportfóliójának egyedüli portfóliókezelője lesz.

Brutális vagyon

A harmadik negyedév végén a Berkshire készpénz- és rövid lejáratú állampapír-állománya körülbelül 377,4 milliárd dollár volt, ami meghaladta a törzsrészvényekbe fektetett teljes összeget.
Buffett a piacok emelkedésével párhuzamosan eladta a Berkshire néhány legnagyobb részvénypozícióját, nevezetesen az Apple és a Bank of America részvényeit. A Berkshire Apple-részvénye egykor nagyjából 200 milliárd dollárt értek. Ma a részvények folyamatos erősödése ellenére körülbelül 60 milliárd dollárra becsülik az értékét. Ez azért van, mert 2023 harmadik negyedéve óta Buffett 74 százalékkal csökkentette a Berkshire iPhone-gyártóban meglévő részesedését.

Buffett filozófiájára jellemzően a Berkshire portfóliója továbbra is erősen koncentrált, az Apple, az American Express, a Bank of America, a Coca-Cola és a Chevron öt legnagyobb pozíciója a teljes portfólió 70 százalékát teszi ki – természetesen a készpénzt és a kincstárjegyeket nem számítva.

Bár Buffett a továbbiakban nem fogja napi szinten kezelni a Berkshire befektetéseit, a Berkshire részvényesei elvárhatják, hogy Ted Wechsler ugyanazzal az értékalapú befektetési filozófiával kezelje a nyilvános részvényportfóliót, mint Buffett. Végül is ezért nevezték ki Wechslert.

Wechsler rendkívül sikeres volt korábbi hedge fundjánál, a Peninsula Capitalnál, de a Berkshire-nél elért teljesítményét kissé nehéz nyomon követni, mivel a Berkshire nem hozza nyilvánosságra, hogy mely befektetések az övéi Combséval szemben.

 

