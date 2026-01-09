Deviza
Csődben a legendás cég, amelynek a termékét mindannyian tartottuk már a kezünkben

Folytatódik a csődhullám Németországban: százhatvanöt év után megszűnik egy patinás cég, amely korábban az IKEA katalógusait is gyártotta.
Világgazdaság
2026.01.09, 17:57
Frissítve: 2026.01.09, 18:04

A német gazdaság válságának egyik legújabb áldozata a szorult helyzetbe került családi tulajdonú cég, a Wennberg, amellyel szemben január 1-jén indított csődeljárást a heilbronni kerületi bíróság, miután nem sikerült befektetőt találniuk a további működés finanszírozására – adta hírül az Origo.

Ikea magazin, ikea katalógus, Wennberg
Megszűnik az IKEA katalógusait korábban gyártó német Wennberg cég / Fotó: umitc / Shutterstock

Az emelkedő költségeket csak áremeléssel tudták volna ellensúlyozni, ám a rendkívül költségérzékeny nyomdaiparban az ügyfelek ezt nem fogadták el – írta meg a Bild.

Nem gondolnánk, de szinte mindenki tartott már Wennberg-terméket a kezében: az IKEA katalógusát. 

A csúcsidőszakban körülbelül 200 milliós volt a példányszám, ám a gyártást a digitalizáció térhódításával 2020-ban megszüntették. 

Összecsaptak a hullámok a Wennberg feje felett

„Az IKEA elvesztése önmagában nem jelentett volna fenyegetést a vállalatra nézve” – nyilatkozta Martin Wennberg ügyvezető igazgató a Stuttgarter Zeitungnak. Ezenkívül sok minden más is sújtotta a céget, a koronavírus-válság idején az utazási korlátozások bevezetésének hatására a vállalat partnerei például sorra mondták fel az utazásikatalógus-megrendeléseket, miközben a papír ára az egekbe szökött.

Ha pedig a nyomtatott termékeket digitális termékek váltják fel, az elkerülhetetlenül a nyomdaipari vállalkozások rovására történik. Ráadásul még a fennmaradó nyomdaipari termelést is egyre inkább áthelyezik az olcsóbb külföldi országokba, mint Lengyelország vagy Csehország. 

Az 1861-ben Baden-Württembergben alapított Wennberg a papíriparban folyó szerkezeti változások újabb áldozata. A tavalyi év végén a jól ismert Feldmuehle papírgyár húzta le a rolót 120 év után, a nyáron pedig a Kabel Premium Pulp & Paper jutott ugyanerre a sorsra. 

Az elmúlt időszakban több más, jelentős német cég tönkremeneteléről is beszámoltunk. Erről itt olvashat bővebben.

