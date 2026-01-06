Nem alakul fényesen az Xbox hardverüzletágának helyzete, különösen az Egyesült Királyságban, ahol 2025 minden eddiginél rosszabb évnek bizonyult a Microsoft konzoljai számára. Az adatok alapján nem egyszerű visszaesésről, hanem egyértelmű zuhanásról beszélhetünk – olyasmiről, ami már stratégiai kérdéseket is felvet. Az Xbox Series X/S konzoljainak brit eladásai 2025-ben 39 százalékkal estek vissza, ami a márka történetének legrosszabb eredménye: ilyen gyenge évre korábban nem volt példa az Xbox esetében a szigetországban.

Padlón az Xbox: történelmi mélypontra zuhantak az eladások, a brit piacon gyakorlatilag összeomlott a kereslet / Fotó: Miguel Lagoa

Ez különösen fájó annak fényében, hogy a brit piac a Xbox 360 idején kifejezetten Xbox-barát terepnek számított. Akkoriban a Sony komoly erőfeszítéseket tett, hogy érdemi részesedést szerezzen. Ma viszont már egészen más a helyzet:

az Xbox Series X/S gyakorlatilag nem tud érdemben versenyezni a PlayStation 5-tel az Egyesült Királyságban.

A kontraszt látványos: miközben az Xbox eladásai közel kétötödével estek vissza, a PS5 ugyanebben az időszakban mindössze 12 százalékos csökkenést mutatott, 2025-ben is erős évet zárt, különösen a Black Friday időszakában.

Máshol sem jobb az Xbox helyzete

A gyenge számok mögött részben tudatos stratégiai váltás áll. A Microsoft egy ideje már azt hangsúlyozza, hogy nem klasszikus konzolháborúban gondolkodik, hanem ökoszisztémában: játékok, előfizetések és platformfüggetlen jelenlét formájában. Ennek része az is, hogy korábban Xbox-exkluzív címek – például a Halo – más platformokon is megjelennek, valamint hogy a Game Pass szolgáltatást minél szélesebb közönséghez juttassák el.

Ugyanakkor a brit adatok mellett más piacokról érkező információk sem túl biztatók. Beszámolók szerint

az Egyesült Államokban akár 70 százalékos visszaesés is előfordulhatott, részben az egymást gyorsan követő áremelések miatt.

Bár az egész iparágban tapasztalható hardvereladási lassulás – a Nintendo és a Sony is mínuszban van –, az Xbox esése arányaiban jóval súlyosabb.

Mindez egy kifejezetten nehéz évre rakódik rá. Tömeges leépítések, törölt projektek (köztük a Perfect Dark újraindítása és a Rare-féle Everwild), valamint a zászlóshajónak számító Call of Duty körüli bizonytalanságok sem erősítették a márkát. Még az év végi kommunikáció is visszafogottabb volt: iparági pletykák szerint költségcsökkentési okokból az Xbox volt az egyetlen nagy szereplő, amely nem készített „2025-ös összefoglaló” kampányt.