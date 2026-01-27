Már nem a Netflix diktál: a YouTube megelőzte a streamingóriást – érdekes dolgokról árulkodnak a tavalyi számok

Az iparági prognózisokban 2025-ben a YouTube megelőzte a Netflixet bevételszerzésben, még ha a különbség első ránézésre minimálisnak tűnik is. A becslések szerint a YouTube nagyjából 45,6 milliárd dolláros (közel 16 ezermilliárd forintos) éves árbevételt érhetett el, miközben a Netflix bevétele 45,2 milliárd dollár (mintegy 15 800 milliárd forint) körül alakulhatott. A nagyságrend tehát hasonló, a sorrend azonban beszédes egy olyan időszakban, amikor a digitális tartalompiac üzleti modelljei látványosan eltérő pályákon mozognak.

A YouTube megelőzte a Netflixet – érdekes dolgokról árulkodnak a tavalyi számok / Fotó: Jirapong Manustrong

Bevételben a YouTube megelőzte a Netflixet

A YouTube bevételi fölénye elsősorban nem a klasszikus előfizetéses logikából fakad. A platform alapvetően a figyelem monetizálására épít: reklámbevételekből, kiegészítő előfizetésekből és a tartalomkészítőkkel megosztott, de összességében skálázható modellből termel bevételt. A rendszer egyik kulcsa, hogy a tartalom döntő részét nem a platform finanszírozza előre, hanem a felhasználók állítják elő, folyamatosan és gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségben. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy a bevétel növekedése nem jár automatikusan arányos költségnövekedéssel.

Ezzel szemben a Netflix üzleti modellje továbbra is jelentős mértékben a saját finanszírozású tartalomgyártásra épül. A bevételek zömét az előfizetési díjak adják, melyeket az utóbbi időszakban ugyan reklámbevételek egészítenek ki, ám a tartalom-előállítás költségei egyre magasabbak. A Netflixnek nemcsak új előfizetőket kell szereznie, hanem meg is kell tartania őket, ami egy telített piacon egyre nagyobb marketing- és tartalombefektetést igényel.

A prognózisok alapján tehát a YouTube megelőzte a Netflixet, ami nem pusztán egy évre vonatkozó számszaki érdekesség, hanem azt jelzi, hogy

a felhasználók által generált tartalomra és hirdetési piacra épülő modell 2025-ben stabilabban skálázódott, mint a klasszikus előfizetéses streaming.

Fontos ugyanakkor hozzátenni: a különbség minimális, és egyetlen év adata önmagában még nem jelent tartós fordulatot. Az viszont érdekes, hogy 2025 elején pont a mostani eredmény ellenkezőjét jósolták az elemzők.