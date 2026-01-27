Zelenszkijnél törölhettek valamit, olyan dolog miatt hajlong most a szomszédban, amit Magyarországtól régóta megkap Ukrajna
Ukrajna európai uniós csatlakozásának konkrét időpontja, az ország súlyos energetikai helyzete és a békefolyamat állt Volodimir Zelenszkij és Christian Stocker osztrák kancellár telefonos egyeztetésének középpontjában. Az ukrán elnök szerint az EU-tagság nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcsa, Orbán Viktor azonban néhány nappal ezelőtt már előre cáfolta ezeket a kijelentéseket.
Zelenszkij még több nyugati támogatást követel
Az ukrán államfő a Telegramon számolt be a Stockerrel folytatott egyeztetés részleteiről. Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország napi szinten támadja az ukrán energiarendszert azzal a céllal, hogy áram és fűtés nélkül hagyja a lakosságot. Ezért – mondta – létfontosságú a nyugati partnerek támogatása. Külön megköszönte Ausztriának, hogy a közelmúltban célzott forrásokat különített el az ukrán energetikai infrastruktúra megerősítésére.
A tárgyaláson szó esett a múlt héten az Egyesült Arab Emírségekben tartott háromoldalú egyeztetésekről is, amelyeken ukrán, amerikai és orosz delegációk vettek részt. Zelenszkij szerint elsősorban katonai kérdések kerültek napirendre, de a hosszú távú biztonsági garanciák is megjelentek a tárgyalásokon.
Az ukrán elnök ebben az összefüggésben az EU-csatlakozást az egyik legfontosabb biztonsági garanciának nevezte.
Szerinte Ukrajna uniós tagsága nemcsak Kijev, hanem egész Európa biztonságát erősítené, mivel az ország katonai, technológiai és gazdasági hozzájárulása része lenne a közös európai erőnek. Zelenszkij ezért már konkrét céldátumról beszélt, és 2027-et nevezte meg Ukrajna lehetséges csatlakozásának időpontjaként.
Mindeközben az ország energetikai helyzete továbbra is válságos. Zelenszkij egy külön bejegyzésben közölte: a reggeli adatok szerint Kijevben, a Dnyeper folyó bal partján 926 lakóépületben még mindig nincs fűtés. Az energetikai és a belügyi tárca további generátorok üzembe helyezéséről döntött, miközben az ország más részeiből is tartalékokat irányítanak át a főváros megsegítésére.
Magyarországról jön most az, amit Zelenszkij Ausztriától kér
Az energiaellátás kérdésében Magyarország szerepére Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyosan kitért szombaton a Digitális Polgári Körök kaposvári állomásán.
Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van
Az erős, stabil agrárium fontosságára hívta fel a figyelmet szombaton a Digitális Polgári Körök legújabb állomásán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint kiállni a Mercosur-megállapodás ellen elemi érdek, hiszen Brüsszel a tagállami ratifikáció nélkül akarja átvinni az országokon a tervét. Kaposváron a kormányfő bemutatta a nemzeti petíciót, majd kijelentette: Európa háborúba nem megy, hanem már háborúban van, a kérdés, hogy ennek hatásai milyen gyorsan érkeznek meg az életünkbe. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.
A kormányfő arról beszélt: miközben Ukrajna politikai vezetése gyakran élesen bírálja Magyarországot, a valóságban az ország jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna működőképességéhez. Orbán Viktor szerint Magyarország jelenleg mintegy 30 ezer ukrán menekültet lát el, emellett Ukrajna energiaellátásának meghatározó része is Magyarországról érkezik.
A miniszterelnök konkrét számokat is említett:
- Ukrajna villamosenergia-importjának körülbelül 40 százalékát Magyarország biztosítja;
- miközben a magyar üzemanyag-szállítások nélkül az ukrán gépjárművek jelentős része sem tudna közlekedni.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország egyszerre képviseli saját nemzeti érdekeit és nyújt segítséget a bajba jutott ukránoknak.
A háború elhúzódása, az energiaellátás sérülékenysége és az EU-csatlakozás kérdése így egyre inkább összefonódik. Miközben Kijev 2027-et tűzi ki célként, Európában továbbra is vita tárgya, hogy az integráció milyen feltételek mellett és milyen következményekkel valósulhat meg, amikor az évek óta tartó háborús támogatások többszörösét kellene elkölteni Ukrajna újjáépítésére.
Az orosz rakétatámadások miatt a kritikus infrastruktúra számos eleme sérült az elmúlt időszakban Ukrajnában. Az ukrán energetikai szakemberek közlése szerint a rendszer jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat. Az ukrán belügyminisztérium arra kérte az állampolgárokat, hogy tartós energiaválságra készüljenek fel.