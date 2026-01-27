Zelenszkijnél törölhettek valamit, olyan dolog miatt hajlong most a szomszédban, amit Magyarországtól régóta megkap Ukrajna

Ukrajna európai uniós csatlakozásának konkrét időpontja, az ország súlyos energetikai helyzete és a békefolyamat állt Volodimir Zelenszkij és Christian Stocker osztrák kancellár telefonos egyeztetésének középpontjában. Az ukrán elnök szerint az EU-tagság nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcsa, Orbán Viktor azonban néhány nappal ezelőtt már előre cáfolta ezeket a kijelentéseket.

Miközben Zelenszkij 2027-ről beszél Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban, Kijevben több száz lakóépület maradt fűtés nélkül, és az ország gazdasága is romokban áll / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij még több nyugati támogatást követel

Az ukrán államfő a Telegramon számolt be a Stockerrel folytatott egyeztetés részleteiről. Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország napi szinten támadja az ukrán energiarendszert azzal a céllal, hogy áram és fűtés nélkül hagyja a lakosságot. Ezért – mondta – létfontosságú a nyugati partnerek támogatása. Külön megköszönte Ausztriának, hogy a közelmúltban célzott forrásokat különített el az ukrán energetikai infrastruktúra megerősítésére.

A tárgyaláson szó esett a múlt héten az Egyesült Arab Emírségekben tartott háromoldalú egyeztetésekről is, amelyeken ukrán, amerikai és orosz delegációk vettek részt. Zelenszkij szerint elsősorban katonai kérdések kerültek napirendre, de a hosszú távú biztonsági garanciák is megjelentek a tárgyalásokon.

Az ukrán elnök ebben az összefüggésben az EU-csatlakozást az egyik legfontosabb biztonsági garanciának nevezte.

Szerinte Ukrajna uniós tagsága nemcsak Kijev, hanem egész Európa biztonságát erősítené, mivel az ország katonai, technológiai és gazdasági hozzájárulása része lenne a közös európai erőnek. Zelenszkij ezért már konkrét céldátumról beszélt, és 2027-et nevezte meg Ukrajna lehetséges csatlakozásának időpontjaként.

Mindeközben az ország energetikai helyzete továbbra is válságos. Zelenszkij egy külön bejegyzésben közölte: a reggeli adatok szerint Kijevben, a Dnyeper folyó bal partján 926 lakóépületben még mindig nincs fűtés. Az energetikai és a belügyi tárca további generátorok üzembe helyezéséről döntött, miközben az ország más részeiből is tartalékokat irányítanak át a főváros megsegítésére.

Magyarországról jön most az, amit Zelenszkij Ausztriától kér

Az energiaellátás kérdésében Magyarország szerepére Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyosan kitért szombaton a Digitális Polgári Körök kaposvári állomásán.

Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van Az erős, stabil agrárium fontosságára hívta fel a figyelmet szombaton a Digitális Polgári Körök legújabb állomásán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint kiállni a Mercosur-megállapodás ellen elemi érdek, hiszen Brüsszel a tagállami ratifikáció nélkül akarja átvinni az országokon a tervét. Kaposváron a kormányfő bemutatta a nemzeti petíciót, majd kijelentette: Európa háborúba nem megy, hanem már háborúban van, a kérdés, hogy ennek hatásai milyen gyorsan érkeznek meg az életünkbe. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.

A kormányfő arról beszélt: miközben Ukrajna politikai vezetése gyakran élesen bírálja Magyarországot, a valóságban az ország jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna működőképességéhez. Orbán Viktor szerint Magyarország jelenleg mintegy 30 ezer ukrán menekültet lát el, emellett Ukrajna energiaellátásának meghatározó része is Magyarországról érkezik.