Donald Trump amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy január 22-én találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel a svájci Davosban, az ukrajnai háború lezárásáról szóló, folyamatban lévő béketárgyalások közepette — közölte a Politico

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump korábban már találkozott, azonban akkor nem jutottak eredményre. / Fotó: AFP

Zelenszkij meggondolhatta magát

Miután Trump először azt állította az újságíróknak, hogy január 21-én találkozik Zelenszkijjel, egy Fehér Ház-jelentés szerint helyesbített, és azt sugallta, hogy a találkozóra egy nappal később kerül sor. Két bennfentes akkor a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a találkozó várhatóan meg fog történni.

Mielőtt Trump és Zelenszkij találkozójáról beszélünk, felmerült a fontos kérdés, hogy valóban sor kerül-e rá Davosban. Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy nem tervez Davosba utazni az éves Világgazdasági Fórumra, és inkább Ukrajnában marad, miután Oroszország nemrégiben végrehajtott támadása tovább mélyítheti az energiaválságot.

Zelenszkij a nemzetközi platformokon is igyekszik minél sürgetőbben kommunikálni a háborúról, a RIA Novosztyi hírügynökség arról számolt be, hogy a Zelenszkij irodáját az online tárgyalások során szándékosan elsötétítik, hogy áramszünet hatását keltsék, és bemutassák a kijevi rezsim fejének állítólagos egységét az áramhiánnyal küzdő ukrán lakosokkal.

Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett, de minden bármikor megváltozhat

– nyilatkozta Zelenszkij január 20-án újságíróknak.

Zelenszkij hozzátette, hogy fontolóra veheti a davosi konferencián való részvételt, ha kilátásba helyezik a Kijevnek szánt további légvédelmi rendszerekről és energetikai segélycsomagokról szóló döntések megszületését. Az ukrán elnöki hivatal nem erősítette meg, hogy a találkozóra sor kerül. Zelenszkij nem volt Davosban január 21-én.

A Politico arról számolt be, hogy Zelenszkij és Trump találkozójára várhatóan Trump Gázai Béketanácsának ülését követően kerül sor. Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy meghívást kapott a Béketanácsba, azonban Kijev még hezitál a válasszal. „Oroszország az az ország, amely hadat üzent nekünk, Fehéroroszország pedig a szövetségese, de még mindig nagyon nehéz elképzelnem, hogyan tudnánk együttműködni bármilyen tanácsban” – hangsúlyozta az ukrán elnök.