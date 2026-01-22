Zelenszkij mégis elhagyja a fagyos Kijevet, Davosba tart, miután Trump elintézte a fontosabb ügyet
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy január 22-én találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel a svájci Davosban, az ukrajnai háború lezárásáról szóló, folyamatban lévő béketárgyalások közepette — közölte a Politico
Zelenszkij meggondolhatta magát
Miután Trump először azt állította az újságíróknak, hogy január 21-én találkozik Zelenszkijjel, egy Fehér Ház-jelentés szerint helyesbített, és azt sugallta, hogy a találkozóra egy nappal később kerül sor. Két bennfentes akkor a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy a találkozó várhatóan meg fog történni.
Mielőtt Trump és Zelenszkij találkozójáról beszélünk, felmerült a fontos kérdés, hogy valóban sor kerül-e rá Davosban. Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy nem tervez Davosba utazni az éves Világgazdasági Fórumra, és inkább Ukrajnában marad, miután Oroszország nemrégiben végrehajtott támadása tovább mélyítheti az energiaválságot.
Zelenszkij a nemzetközi platformokon is igyekszik minél sürgetőbben kommunikálni a háborúról, a RIA Novosztyi hírügynökség arról számolt be, hogy a Zelenszkij irodáját az online tárgyalások során szándékosan elsötétítik, hogy áramszünet hatását keltsék, és bemutassák a kijevi rezsim fejének állítólagos egységét az áramhiánnyal küzdő ukrán lakosokkal.
Kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett, de minden bármikor megváltozhat
– nyilatkozta Zelenszkij január 20-án újságíróknak.
Zelenszkij hozzátette, hogy fontolóra veheti a davosi konferencián való részvételt, ha kilátásba helyezik a Kijevnek szánt további légvédelmi rendszerekről és energetikai segélycsomagokról szóló döntések megszületését. Az ukrán elnöki hivatal nem erősítette meg, hogy a találkozóra sor kerül. Zelenszkij nem volt Davosban január 21-én.
A Politico arról számolt be, hogy Zelenszkij és Trump találkozójára várhatóan Trump Gázai Béketanácsának ülését követően kerül sor. Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy meghívást kapott a Béketanácsba, azonban Kijev még hezitál a válasszal. „Oroszország az az ország, amely hadat üzent nekünk, Fehéroroszország pedig a szövetségese, de még mindig nagyon nehéz elképzelnem, hogyan tudnánk együttműködni bármilyen tanácsban” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Az amerikaiak már Moszkvában tárgyalnak
Az Axios beszámolója szerint a január 22-i találkozóra Steve Witkoff különmegbízott Moszkvába utazik, ahol külön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban megerősítette Putyin és Witkoff január 22-i találkozójának terveit – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség.
A Kreml korábban kijelentette, hogy készen áll fogadni Witkoffot és Kushnert Moszkvában, hogy folytassák az ukrajnai békefolyamatokról szóló megbeszéléseket, bár a dátumot eddig nem tűzték ki. A várható találkozók előtt Trump azt nyilatkozta, hogy szerinte minden fél „viszonylag közel” van a megállapodáshoz.
Azt hiszem, Oroszország megállapodást akar kötni, azt hiszem, Ukrajna megállapodást akar kötni
– mondta Trump a Világgazdasági Fórumon. Kijev közölte, hogy az ukrán és nyugati tisztviselők közötti tárgyalássorozat eredményeként kidolgozott békejavaslat „90 százalékban kész”, annak ellenére, hogy a legvitatottabb pontok közül néhány, például a részben megszállt Donbász régió sorsa, továbbra is megoldatlan.
Akár napi 15–20 órás áramszünetek: súlyosbodik az ukrajnai energiaválság — Zelenszkij tehetetlen
Kényszer hozta találkozó alakulhat ki Trump és Zelenszkij között
Az elnök találkozója a tárgyalások nyilvánvaló patthelyzetében jön létre. Oroszország továbbra is rakétákkal és drónokkal bombázza Ukrajna energiainfrastruktúráját. Kijevben az áramellátás bizonytalan, és mivel ez a tél rendkívül hidegre sikeredett – a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt –, Kijevben egyre nagyobb az aggodalom, hogy az ország hogyan tud kitartani a nyugati szövetségesek, köztük az Egyesült Államok jelentős segítségnyújtása nélkül a légvédelem terén.
Steve Witkoff különmegbízott, valamint Trump tanácsadója és veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába utaznak, ahol találkozni fognak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezután az Egyesült Arab Emírségekbe utaznak.
Arra a kérdésre, hogy Oroszország komolyan gondolja-e a megállapodást, Witkoff azt válaszolta, hogy Putyin meghívta őket Moszkvába.