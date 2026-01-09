Nem az Oresnyik rakéta volt a legfélelmetesebb, amit bevetettek Ukrajnában az oroszok — Zelenszkij reagált a halálos támadásra

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij nyugati országoktól kért segítséget légvédelemre, kommentálva az orosz Oresnyik ballisztikus rakéta támadását – erről az ukrán államfő a Telegram-csatornáján írt.

Volodimir Zelenszkij a lvivi Orsenyik-támadásról nyilatkozott Telegram-csatornáján / Fotó: AFP

Zelenszkij szerint energetikai létesítmények és lakóházak sérültek

Ukrajna elnöke Telegramon közölte a legfrissebb adatokat.

A mai támadás a lehető leghangosabban emlékezteti minden partnerünket, hogy Ukrajna légvédelmének támogatása állandó prioritás. Nem veszíthetünk el egyetlen napot sem a szállításokban, a gyártásban, a megállapodásokban

– jegyezte meg Volodimir Zelenszkij. Hozzátette, hogy január 9-én éjjel Ukrajnát az Oresnyik mellett összesen 242 drón és 22 szárnyas rakéta támadta meg. Ezenkívül csak az „energetikai és polgári infrastruktúra” objektumaira 13 ballisztikus rakéta csapódott be.

Az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel Oreshnik rakétarendszerrel támadták meg Ukrajnát. A minisztérium megerősítette, hogy a támadás válasz volt Kijev december végén, 2025-ben tett kísérletére, hogy megsemmisítse Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciáját.

Zelenszkij nem habozott a válasszal

Kijevben és az érintett nyugati régióban zajlik a masszív orosz rakéta- és dróntámadás következményeinek felszámolása. Az ukrán elnök elmondta, hogy minden szükséges szolgálat bevonásra került, mivel csak a lakóépületek közül 20 sérült meg.

Sajnos jelenleg négy halálesetről van tudomásunk csak a fővárosban. Közöttük van egy mentős is. Őszinte részvétem a hozzátartozóknak és a szeretteiknek.

– közölte az elnök, majd hozzátette: „több tucat ember megsebesült. Ismételt támadás érte az egyik lakóépületet – éppen akkor, amikor a mentőszolgálat az első támadás után nyújtott segítséget.”

Míg az Oresnyik pusztított, a drónok szőnyegbombáztak

Összesen 242 drón repült az éjszaka folyamán, csak ballisztikus rakétákból 13, amelyek energetikai és polgári infrastruktúra-létesítményeket támadtak, egy közepes hatótávolságú Oreshnik ballisztikus rakéta, valamint 22 szárnyas rakéta — nyilatkozta Zelenszkij. A támadás pont akkor történt, amikor jelentős lehűlés volt. Pontosan a hétköznapi emberek hétköznapi életét támadták.

Jelenleg mindent megteszünk, hogy helyreállítsuk a fűtést és az áramellátást. Ma ülésezik az Energiaügyi Műveleti Központ, amelyen beszámolnak a helyreállítási munkák minden részletéről – a határidőkről, a szükséges berendezésekről, a felelős személyekről

– fűzte hozzá az elnök. „A szokásos polgári infrastruktúránk és energetikai létesítményeink mellett ma éjjel egy orosz drón megrongálta a Katari Nagykövetség épületét. Ez az az ország, amely annyit tesz a közvetítésért Oroszországgal, hogy szabadon engedjék a hadifoglyokat és a civileket, akiket orosz börtönökben tartanak fogva.”