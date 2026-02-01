Évi 13 milliós fizetéssel hirdetnek állást fizikai munkásoknak: márciusig lehet jelentkezni – de ezt jól gondolja meg mindenki

A British Antarctic Survey (BAS) tájékoztatása szerint jelenleg többek között ácsokra, szakácsokra, vízvezeték-szerelőkre, hajókezelőkre, búvárokra, gépkezelőkre és különféle műszaki támogató személyzetre is szükség van az Antarktiszon. Az állásajánlatok folyamatosan kerülnek fel a szervezet online felületére, egészen 2026 márciusáig – hívja fel a figyelmet az Origo.

Több pozícióba keresnek munkavállalókat az Antarktiszra / Fotó: Unsplash

A meghirdetett munkák éves fizetése 30 244 fonttól indul, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 13,3 millió forintnak felel meg. A különlegesség azonban nem elsősorban a bér maga, hanem az, hogy az Antarktiszon végzett munka során gyakorlatilag nincs mire elkölteni a fizetést.

A munkáltató állja a szállást, az étkezést, az utazást, a speciális ruházatot, a munkaeszközöket és a szükséges képzéseket is, így a dolgozók teljes fizetésüket félretehetik.

Komoly kihívásokat tartogat az antarktiszi munka

A kutatóállomásokon dolgozók rotációs rendszerben tartózkodnak a térségben: a nyári hónapokban – október és március között – akár ötezren is lehetnek, míg a sötét, zord téli időszakban ez a szám nagyjából ezer főre csökken.

Persze arra is fel kell készülni, hogy bár az antarktiszi élet egyedülálló élmény, komoly kihívásokkal, pszichés megterheltséggel jár.

A hosszú elszigeteltség, a szélsőséges időjárás és a külvilággal való korlátozott kapcsolattartás nem mindenkinek való.

Az ottani kutatóállomásokra időről-időre keresnek személyzetet, beszámoltunk egy másik hasonló lehetőségről is, erről itt olvashat bővebben.