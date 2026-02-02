Az Apple fellélegezhet: India megmentette Kína szorító markától – most kezdődhet a valódi ipari munka
Az indiai kormány legújabb adópolitikai döntése nemcsak egyértelműen kedvez az Apple indiai gyártási stratégiájának, de ezzel az amerikai technológiai óriás még tovább tudja csökkenteni Kínától való függőségét. Az új szabályozás értelmében a külföldi vállalatok öt éven keresztül adókockázat nélkül biztosíthatnak nagy értékű gyártóberendezéseket indiai szerződéses partnereiknek, ha a termelés meghatározott, vámraktáras övezetekben zajlik. Ez az Apple esetében érdemi pénzügyi és működési könnyítést is jelent.
Az Apple az elmúlt években látványosan növelte indiai jelenlétét. A Counterpoint Research adatai szerint az iPhone piaci részesedése Indiában 2022 óta megduplázódott, és elérte a 8 százalékot. Még beszédesebb adat, hogy miközben
- Kína továbbra is a globális iPhone-kiszállítások mintegy 75 százalékát adja,
- India részesedése ugyanebben az időszakban négyszeresére, 25 százalékra emelkedett.
Ez már nem kísérleti gyártást, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű termelést jelez.
A most elfogadott indiai szabályozás közvetlenül azt a kockázatot kezeli, amely az Apple számára eddig komoly bizonytalanságot jelentett. Az indiai jogrend alapján fennállt annak veszélye, hogy ha az Apple maga finanszírozza a csúcstechnológiás iPhone-gyártó gépeket, az „üzleti kapcsolatnak” minősül, és adókötelezettséget keletkeztethet az indiai értékesítésből származó nyereség után. Ez a kockázat eddig arra kényszerítette a bérgyártókat – például a tajvani Foxconnt és az indiai Tata csoportot –, hogy saját forrásból több milliárd dollárnyi beruházást hajtsanak végre.
A 2026–2027-es költségvetés részeként bejelentett változtatás azonban kimondja: önmagában az, hogy egy külföldi vállalat gyártóeszközöket biztosít egy indiai szerződéses gyártónak, nem hoz létre adóalapot.
A mentesség a 2030–2031-es adóévig érvényes,
és olyan speciális övezetekre vonatkozik, amelyek jogilag India vámhatárán kívülinek számítanak. Ezekből az üzemekből az indiai piacra értékesített termékek továbbra is importvám alá esnek, így a modell elsősorban exportorientált gyártás esetén működik hatékonyan. Az Apple Indiát egyre inkább globális exportbázisként kezeli, nem csupán helyi piacnak. Az indiai kormány részéről a lépés egy szélesebb gazdaságpolitikai irányba is beleillik: Narendra Modi kormányzata az elektronikai gyártást a gazdasági növekedés és az iparosítás egyik kulcsterületének tekinti.
Új partnert talált az Európai Unió, és ez az iPhone-oknak is nagyon jó
A mostani adókönnyítés azonban nem egy önálló döntés, hanem egy tágabb kereskedelempolitikai környezet része. India az elmúlt időszakban több jelentős vám- és szabadkereskedelmi megállapodást is tető alá hozott, melyek tovább növelik az ország vonzerejét a globális gyártók számára. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulással (EFTA) kötött egyezmény már hatályba lépett, és jelentős vámcsökkentést biztosít az ipari termékek exportjára. Emellett megszületett az átfogó megállapodás az Egyesült Királysággal, valamint politikai szinten
lezárult az India és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény is.
Ezek a megállapodások különösen fontosak az Apple számára, mivel az Indiában gyártott iPhone-ok egyre nagyobb arányban kerülhetnek vámkedvezmények mellett európai piacokra. A vámraktáras övezetekben zajló termelés és a kedvezőbb exportfeltételek együtt csökkenthetik az egy készülékre jutó költségeket, miközben kiszámíthatóbbá teszik a hosszú távú beruházásokat.
A szabályozási változás ugyanakkor nem érinti az Apple egyik legnagyobb versenytársát, a dél-koreai Samsungot, amely indiai okostelefonjainak döntő részét saját tulajdonú gyáraiban állítja elő. Ez is mutatja, hogy az indiai kormány lépése kifejezetten a bérgyártási modellben működő globális technológiai vállalatok számára teremt kedvezőbb környezetet.
Az Apple számára az indiai adózási könnyítések és a párhuzamosan bővülő kereskedelmi megállapodások egy olyan működési környezetet rajzolnak ki, amely
- kiszámíthatóbbá teszi a nagy értékű beruházásokat,
- miközben az Indiában gyártott iPhone-ok előtt egyre több külpiac válik elérhetővé, kedvezőbb feltételek mellett.
Mindez nemcsak a gyártási volumen további növelését teheti indokolttá, hanem azt is, hogy India hosszabb távon stabil és megkerülhetetlen eleme legyen az Apple globális ellátási és exportstruktúrájának.