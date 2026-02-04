Deviza
A bitcoin volt a törvényes fizetőeszköz, de 50 millió dollár utal rá, hogy már az aranyban bízik El Salvador

El Salvador központi bankja mintegy 50 millió dollár értékű aranyat vásárolt, tovább növelve az ország nemesfémtartalékait a kormány hosszú távú tartalékbővítési stratégiájának részeként. Az aranyvásárlás azért is figyelmet érdemlő lépés, mert a közép-amerikai ország az elmúlt években azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a korábban bűnbandák uralta veszélyes államból a régió egyik legbiztonságosabbika lett, közben elsőként tették törvényes fizetőeszközzé a bitcoint.
VG
2026.02.04, 15:40

El Salvador központi pénzintézete, a Banco Central de Reserva közleménye szerint az intézmény újabb 9298 uncia aranyat szerzett be, amivel a teljes aranykészlet 67 403 unciára emelkedett. A jelenlegi piaci árak alapján az aranytartalékok összértéke megközelíti a 350 millió dollárt (mintegy 112 milliárd forintot) írja az Origo. 

arany aranytartalék
Aranyat vásárolt El Salvador jegybankja / Fotó: AFP (illusztráció)

Ez áll El Salvador aranyvásárlása mögött

El Salvador aranybeszerzése érdekes lépés, hiszen korábban a világon elsőként vezették be a bitcoint mint törvényes fizetőeszközt igaz, tavaly januárban véget ért a kísérlet , azaz bár bitcoinnal bizonyos vásárlások alkalmával továbbra is lehet fizetni, de már nem a kriptovaluta a nemzeti fizetőeszköz.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a mostani aranyvásárlásban nincs semmi rendkívüli, és az említett körülmény mellett az országban klasszikus értékmegőrzőként tekintenek a nemesfémre. A jegybank közlése szerint az arany „egyetemes, stratégiai tartalékeszköz, amely hozzájárul a hosszú távú pénzügyi stabilitáshoz, és segít megvédeni a gazdaságot a globális piacok szerkezeti átalakulásainak hatásaitól”.

Azért a bitcoinnak sem fordítottak teljesen hátat: a tartalékok további erősítéseként az El Salvador-i kormány bejelentette, hogy újabb bitcoint is vásárolt. Az Arkham adatai szerint El Salvador jelenleg 7547 bitcoinnal rendelkezik, amelyek piaci értéke megközelíti a 620 millió dollárt, de a beszerzések a cikkünk készítése előtti napon is folytatódtak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

