Döbbenetes hír jött a sógoroktól: a férfiak helyett a nők dolgoznak Ausztriában – ez a magyarok számára is üzen

Ekkora munkanélküliség utoljára majdnem öt éve, a világjárvány hulláma közepette volt Ausztriában, mint most. A friss januári adatok szolgálnak egy érdekességgel, ami akár a szomszédban állást kereső magyarok számára is jelenthet fontos információt. Első ránézésre még politikai tanulsággal is szolgál, utánajárva mégsem, ami külön érdekesség. Hölgyek és urak: mindenkinek más-másképpen fest Ausztria, nézzük csak meg a számokat.

Ausztria munkanélkülisége: a férfiak többet mesélhetnének róla, mint a nők / Fotó: AFP

Ausztria munkanélkülisége: magas és furcsa

Ausztria munkanélküliségi rátája nem kisebb, mint 8,8 százalék volt januárban, egy évvel ezelőtt még 8,6, a március óta kormányzó koalíció – amelyből kihagyták a választási győztes Szabadságpártot (FPÖ) – tehát nem javított a helyzeten. Januárban is emelkedett a munkanélküliek száma, 16,765-tel, 379 771-re.

Ami meglepő lehet: elképesztő különbség alakult ki a férfiak és a nők között.

Az utóbbiak munkanélküli aránya 7,3 százalék,

a férfiaké azonban nem kevesebb mint 10,2 százalék.

A jelentős különbség nem új keletű. A női ráta 0,4 százalékponttal nőtt 2025 januárja óta, a férfiaké 0,2-vel, azaz a rés már egy éve is fennállt, sőt azóta valamelyest még szűkült is.

Ami ennek kapcsán felkeltheti az érdeklődésünket – hiszen Magyarországon alig mutatkozik különbség ebben a tekintetben a nemek között –, hogy mi lehet a rés oka, és ez kirívó-e Európában.

Kezdjük a második kérdéssel. A fentiekben az osztrák foglalkoztatási szolgálat (AMS) adatait idéztük. Ezek belföldi használatú számok, és a módszertani különbségek miatt nem közvetlenül összehasonlíthatók más európai országokkal.

Az összehasonlításra van azonban módunk, az EU-tagországokra közöl összemérhető adatsorokat az Eurostat, időben azonban kicsit vissza kell mennünk. Teljes 2025-ös adatsort nem találtunk, a 2024-es összesítés szerint azonban Ausztria valóban kirívó.

Még az is lehet, hogy a rés a nők javára már náluk a legnagyobb, de bizonyosan csak annyit mondhatunk, hogy bizonnyal az egyik legnagyobb. A rendelkezésre álló 2024-es összehasonlításban a rés Lettországban volt a legnagyobb: nők 5,8, férfiak 8, a különbség 2,2 százalék.