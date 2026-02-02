Deviza
samsung
zf
harman international

Nem kertelt a vezérigazgató: szétdarabolják a Magyarországon is jelenlévő német autóipari óriást – azonnal kell a pénz, óriási adósságon ülnek

Organikusan a vállalat már 2025-ben is csökkentette adósságát egy alacsony, háromszámjegyű millió eurós összeggel. Legalább „a készpénzt már nem égetik el” a ZF autóipari vezetéstámogató részlegének eladásával.
VG
2026.02.02, 06:29
Frissítve: 2026.02.02, 06:44

A Harman Internationalnak való értékestést követően a ZF vezérigazgatója további autóipari eladásokat tervez. A szélenergia-részleg következhet — közölte a Frankfurter Rundschau.

Sick, gyár, német, autó
A német autóipar számos nagyvállalata néz szembe átalakításokkal. / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A ZF autóipari beszállító szerkezetátalakításra szorul. Mindössze néhány héttel azután, hogy bejelentette vezetéstámogató rendszerek részlegének 1,5 milliárd euróért történő eladását a Samsung leányvállalatának, a Harman Internationalnak, Mathias Miedreich vezérigazgató most azt jelzi, hogy más részlegek is eladásra kerülhetnek.

Egy Handelsblattnak adott interjúban Miedreich utalt arra, hogy a csoport szélenergia-részlegét is el lehet adni. 

Ha úgy találjuk, hogy ez egy újabb mindenki számára előnyös helyzet, mint például a vezetéstámogató rendszerek esetében, azaz technikailag, stratégiailag és pénzügyileg is illeszkedik, akkor megfontoljuk

– mondta Miedreich. A vállalat már leválasztja az részleget, hogy rugalmasabb legyen és stratégiai lehetőségeket szerezzen.

Az autóipari adósságcsökkentés a legfontosabb

A szélerőmű-részleg szélturbinákhoz gyárt sebességváltókat, és azon területek közé tartozik, amelyek nem tartoznak a ZF jövőbeli fő üzleti tevékenységéhez. Miedreich szerint a vállalat az alváztechnológiára, az elektromos sebességváltókra, a haszongépjármű- és ipari technológiára, valamint az utángyártott piacra fog összpontosítani. A kivonási stratégia oka a vállalat feszült pénzügyi helyzetében rejlik

A ZF közel tizenegy milliárd eurós adóssággal küzd, amely elsősorban a múltbeli felvásárlásokból ered. 

Az éves kamatfizetések meghaladják a 600 millió eurót. „Most mindent megteszünk a cash flow növelése érdekében, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságainkat” – magyarázta Miedreich. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az adósságcsökkentés kizárólag organikus cash flow felhasználásával túl sokáig tartana. „Ezért értékesítésekre is szükségünk van” – tette hozzá Miedreich.

Láncreakció: dőlnek be az üzemek, leépítés indul a németeknél – hiába gyárt kormányt a legnagyobb márkáknak, elvérzett az autóipari beszállító

Minden viszontagság ellenére javulnak a számok

A kihívások ellenére a vállalat működése javulást mutat. Ahogy január 23-án bejelentették, a ZF a 2025-ös pénzügyi évben több mint egymilliárd eurós korrigált szabad cash flow-t ért el – kétszer annyit, mint várták. A korrigált üzemi árrések, amelyek jóval meghaladták a négy százalékot, meghaladták a vállalat által önként kitűzött három-négy százalékos céltartományt – közölte a csoport. 

A ZF átszervezésére irányuló intézkedéseink mostantól hatályba lépnek

– kommentálta Miedreich az előzetes adatokat. Organikusan a vállalat már 2025-ben is csökkentette adósságát egy alacsony, háromszámjegyű millió eurós összeggel. Mindazonáltal „a készpénzt már nem égetik el” – mondta a ZF vezérigazgatója, miközben egyúttal elismerte, hogy a csoport még csak az „első bázisán” van.

Miedreich arra számít, hogy a ZF bevétele az átszervezés után körülbelül 20 százalékkal kevesebb lesz, mint a 2025-re kitűzött 38 milliárd euró. „De gyorsabbak és nyereségesebbek is leszünk” – mondta a ZF vezérigazgatója. Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő a vezetéstámogató rendszerek részlegének eladását mindkét fél számára „win-win üzletnek” nevezte . A ZF Csoport számára ez egy fontos további lépés az adósságcsökkentés felé. 

