Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64% BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kamatdöntés
forint árfolyam
EKB
deviza
Christine Lagarde
MNB
Varga Mihály

Hamarosan megszólal Frankfurt és Varga Mihály is megtudja, amit nagyon szeretne – a forint már nem fér a bőrébe

A döntést még nem tudjuk, de azt már igen, hogy az eurójegybankárok ülése Christine Lagarde mosolyával indult Frankfurtban. Az EKB kamatai miként alakulnak és ez hogyan hat az MNB és elnöke, Varga Mihály mozgásterére, menten kiderül – aki forintot ad-vesz, természetesen szintén feszülten figyel.
Pető Sándor
2026.02.05, 14:04
Frissítve: 2026.02.05, 14:05

Christine Lagarde elnök mosolyával kezdődött az Európai Központi Bank számunkra is fontos kamatdöntő ülése csütörtökön. Az elmöknek van minek örülnie, a szerdai híek szerint jó irányba haladnak az inflációs folyamatok az euróövezetben. Követik-e ezt az euróövezeti kamatok is, ez egy nagyon fontos kérdés Magyarországon is: az EKB-nál van az egyik kulcsa egy olyan ajtónak, amelyen szeretnénk mi is benyitni.

Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat
Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat Fotó: Dirk Claus/ECB /  Dirk Claus/ECB

Önmagában már a 2 órakor esedékes kamatdöntés is fontos, még fontosabb azonban az iránymutatás, amely Christine Lagarde 14:45 kor kezdődő sajtótájékoztatójáról, majd később az euróövezeti jegybankvezetőktől érkezik.

Ha nyitva marad a lehetőség, hogy az EKB újra kamatot csökkent, ez megkönnyíti Varga Mihály és az MNB döntéshozóinak a dolgát, hogy másfél év után nálunk is megkezdődjön a magyar gazdaságnak több levegőt adó lazítás, akár már ebben a hónapban.

Az előjelek Frankfurtban és Budapesten is jók, Christine Lagarde arcán nem véletlen a mosoly. 

Az euróövezetben az éves infláció 

  • a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá, az EKB 2 százalékos célja alá,
  • miközben váratlanul közelebb húzódott a célhoz a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció, 2,3-ról 2,2 százalékra csökkenve.

Eközben a magyar gazdaság folyamatai is egyre inkább úgy látszik, hogy megnyitják az utat egy budapesti kamatcsökkentés felé. A túl gyors lazításnak korábban az volta veszélye, hogy visszafordíthatná a forint menetelését. Most azonban erősödő forint várja az EKB döntését és kommentárjait: a forint felmászott a hegyre, és onnan tekint Frankfurt felé.

Nagyon fontos hírt kapott Varga Mihály és a forint, tetőfokán az izgalom – órákon belül döntő lökés érkezhet
Megérkezhet-e a magyar gazdaságnak a másfél éve várt könnyítés az MNB-től, számunkra ez a legfontosabb. Varga Mihály és a jegybanki döntéshozók most külföldről kaptak nagyon fontos információkat, és csütörtökön újabb földindulás lehet.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu