Hamarosan megszólal Frankfurt és Varga Mihály is megtudja, amit nagyon szeretne – a forint már nem fér a bőrébe

Christine Lagarde elnök mosolyával kezdődött az Európai Központi Bank számunkra is fontos kamatdöntő ülése csütörtökön. Az elmöknek van minek örülnie, a szerdai híek szerint jó irányba haladnak az inflációs folyamatok az euróövezetben. Követik-e ezt az euróövezeti kamatok is, ez egy nagyon fontos kérdés Magyarországon is: az EKB-nál van az egyik kulcsa egy olyan ajtónak, amelyen szeretnénk mi is benyitni.

Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat Fotó: Dirk Claus/ECB / Dirk Claus/ECB

Önmagában már a 2 órakor esedékes kamatdöntés is fontos, még fontosabb azonban az iránymutatás, amely Christine Lagarde 14:45 kor kezdődő sajtótájékoztatójáról, majd később az euróövezeti jegybankvezetőktől érkezik.

Ha nyitva marad a lehetőség, hogy az EKB újra kamatot csökkent, ez megkönnyíti Varga Mihály és az MNB döntéshozóinak a dolgát, hogy másfél év után nálunk is megkezdődjön a magyar gazdaságnak több levegőt adó lazítás, akár már ebben a hónapban.

Az előjelek Frankfurtban és Budapesten is jók, Christine Lagarde arcán nem véletlen a mosoly.

Az euróövezetben az éves infláció

a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá, az EKB 2 százalékos célja alá,

miközben váratlanul közelebb húzódott a célhoz a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció, 2,3-ról 2,2 százalékra csökkenve.

Eközben a magyar gazdaság folyamatai is egyre inkább úgy látszik, hogy megnyitják az utat egy budapesti kamatcsökkentés felé. A túl gyors lazításnak korábban az volta veszélye, hogy visszafordíthatná a forint menetelését. Most azonban erősödő forint várja az EKB döntését és kommentárjait: a forint felmászott a hegyre, és onnan tekint Frankfurt felé.