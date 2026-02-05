Hamarosan megszólal Frankfurt és Varga Mihály is megtudja, amit nagyon szeretne – a forint már nem fér a bőrébe
Christine Lagarde elnök mosolyával kezdődött az Európai Központi Bank számunkra is fontos kamatdöntő ülése csütörtökön. Az elmöknek van minek örülnie, a szerdai híek szerint jó irányba haladnak az inflációs folyamatok az euróövezetben. Követik-e ezt az euróövezeti kamatok is, ez egy nagyon fontos kérdés Magyarországon is: az EKB-nál van az egyik kulcsa egy olyan ajtónak, amelyen szeretnénk mi is benyitni.
Önmagában már a 2 órakor esedékes kamatdöntés is fontos, még fontosabb azonban az iránymutatás, amely Christine Lagarde 14:45 kor kezdődő sajtótájékoztatójáról, majd később az euróövezeti jegybankvezetőktől érkezik.
Ha nyitva marad a lehetőség, hogy az EKB újra kamatot csökkent, ez megkönnyíti Varga Mihály és az MNB döntéshozóinak a dolgát, hogy másfél év után nálunk is megkezdődjön a magyar gazdaságnak több levegőt adó lazítás, akár már ebben a hónapban.
Az előjelek Frankfurtban és Budapesten is jók, Christine Lagarde arcán nem véletlen a mosoly.
Az euróövezetben az éves infláció
- a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá, az EKB 2 százalékos célja alá,
- miközben váratlanul közelebb húzódott a célhoz a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció, 2,3-ról 2,2 százalékra csökkenve.
Eközben a magyar gazdaság folyamatai is egyre inkább úgy látszik, hogy megnyitják az utat egy budapesti kamatcsökkentés felé. A túl gyors lazításnak korábban az volta veszélye, hogy visszafordíthatná a forint menetelését. Most azonban erősödő forint várja az EKB döntését és kommentárjait: a forint felmászott a hegyre, és onnan tekint Frankfurt felé.
Nagyon fontos hírt kapott Varga Mihály és a forint, tetőfokán az izgalom – órákon belül döntő lökés érkezhet
Megérkezhet-e a magyar gazdaságnak a másfél éve várt könnyítés az MNB-től, számunkra ez a legfontosabb. Varga Mihály és a jegybanki döntéshozók most külföldről kaptak nagyon fontos információkat, és csütörtökön újabb földindulás lehet.