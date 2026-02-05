Deviza
Barcelona
belépőjegy
Sagrada Familia

Ingyenjegyeket osztogatnak Barcelona leghíresebb nevezetességébe

Februárban egy különleges lehetőség kínálkozik arra, hogy a látogatók ingyenesen csodálhassák meg a Sagrada Famíliát. Az idei Festa Santa Eulalia – Barcelona éves téli fesztiváljának alkalmából ugyanis 8500 jegyet sorsolnak ki a székesegyházba.
VG
2026.02.05, 15:46
Frissítve: 2026.02.05, 15:55

A világhírű katalán építész, Antoni Gaudí mesterműve évente turisták millióit vonzza Barcelonába, még annak ellenére is, hogy a Sagrada Família-székesegyházba a belépőjegyek meglehetősen borsos árban vannak: 26 eurótól (9900 forinttól) kezdődnek. A Sagrada Família első kövét még 1882-ben rakták le, majd Antoni Gaudí egy évvel később vette át a projekt vezetését. A tervezőt, aki az élete nagy részét a templom építésének szentelte, 1926-ban elgázolta egy villamos, és a tragikus esemény hosszú időre megakasztotta az építkezést. A hírek szerint ugyanakkor egy évtized múlva már teljes pompájában csodálhatják meg a látogatók a barcelonai székesegyházat, amely az UNESCO Világörökség részét is képezi.

A barcelonai Sagrada Família építése 1882-ben kezdődött és a tervek összetettsége miatt rendkívül lassan halad, jelenleg is munkálatok folynak rajta. Fotó: Shutterstock
A barcelonai Sagrada Família építése 1882-ben kezdődött és a tervek összetettsége miatt rendkívül lassan halad, jelenleg is munkálatok folynak rajta / Fotó: Shutterstock

Februárban ingyenjegyeket osztogatnak Barcelona lélegzetelállító templomába

A Santa Eulalia ünnepségek alkalmából a szerencséseknek a Sagrada Família két napon át ingyenesen látogatható. Idén február 14-én és 15-én lesznek nyílt napok, szombaton 15:00 és 17:30 között, vasárnap pedig 15:00 és 18:00 között. 

A székesegyházba 8500 jegyet sorsolnak ki, és a játékban bárki részt vehet,

aki regisztrál a Sagrada Família honlapján február 8., este 21:00 óráig. A nyertesek listáját február 9-én, hétfőn teszik közzé.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

