Rossz hír Ukrajnának: negyedével kevesebb pénz jön be a befagyasztott orosz vagyonból

Jelentősen, 26 százalékkal esett tavaly a befagyasztott orosz vagyon kamathozama – jelentette be szerdán a belga Euroclear. A brüsszeli székhelyű intézmény mintegy 180 milliárdnyit kezel abból a 300 milliárd euró értékű orosz eszközből, amelyet az Európai Unió befagyasztott az ukrajnai invázió miatt.

Zuhant tavaly a befagyasztott orosz vagyon utáni bevétel a Euroclearnél / Fotó: NurPhoto via AFP

A Euroclear éves jelentését a Brussels Times ismertette. Eszerint az alacsonyabb kamatok miatt a vagyon hozama ötmilliárd euróra esett vissza.

A belga elszámolóház az elmúlt hónapokban került a figyelem középpontjába, mivel az uniós vezetők a részben ott kezelt befagyasztott orosz vagyonból akarták támogatni Ukrajnát, amit Bart De Wever belga kormányfő vehemensen ellenzett. Nagyrészt neki köszönhető, hogy a decemberi uniós csúcson végül egy 90 milliárd eurós közös hitel felvétele mellett döntöttek Kijev számára, amely után az uniós adófizetők évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetés alatt.

Kevesebb bevételt termel a befagyasztott orosz vagyon

Valérie Urbain, a Euroclear vezérigazgatója az éves jelentésben is dicsérte az uniós döntést, és megerősítette, hogy az intézmény továbbra is együtt fog működni a politikai döntéshozókkal az Oroszország elleni szankciók betartásában.

A belga lap emlékeztetett, hogy a Euroclearben más helyi bankok és kormányzati szervek mellett 12 százalékos tulajdonjoggal rendelkezik az állam. A Euroclear befektetők, intézmények és kormányok között bonyolít le jelentős pénzügyi tranzakciókat, és

önmagát a pénzügyi világ közjegyzőjeként határozza meg.

Globális piacvezető a speciális pénzügyi szolgáltatások terén. A vállalat az éves jelentés szerint

2024-ben 1038 milliárd

2025-ben 1112 milliárd

euró nettó nyereséget ért el.

A Euroclear tavaly 3,3 milliárd euróval járult hozzá az ukrajnai alaphoz / Fotó: NurPhoto via AFP

Az intézmény orosz vállalatoknak és a moszkvai kormánynak is nyújtott szolgáltatásokat, a befagyasztott eszközök között van készpénz, részvények és kötvények. Már nem hozzáférhetők az orosz tulajdonosaik számára, de a Euroclear decemberben feloldott olyan forrásokat, amelyeket korábban orosznak gondolt, de kiderült, hogy az Eurázsiai Fejlesztési Banké.