Rossz hír Ukrajnának: negyedével kevesebb pénz jön be a befagyasztott orosz vagyonból

Kiadta éves jelentését a Euroclear. A befagyasztott orosz vagyon egyik legnagyobb kezelője utal az ukrajnai alapba.
VG
2026.02.04., 16:15

Jelentősen, 26 százalékkal esett tavaly a befagyasztott orosz vagyon kamathozama – jelentette be szerdán a belga Euroclear. A brüsszeli székhelyű intézmény mintegy 180 milliárdnyit kezel abból a 300 milliárd euró értékű orosz eszközből, amelyet az Európai Unió befagyasztott az ukrajnai invázió miatt.

Euroclear befagyasztott orosz vagyon
Zuhant tavaly a befagyasztott orosz vagyon utáni bevétel a Euroclearnél / Fotó: NurPhoto via AFP

A Euroclear éves jelentését a Brussels Times ismertette. Eszerint az alacsonyabb kamatok miatt a vagyon hozama ötmilliárd euróra esett vissza.

A belga elszámolóház az elmúlt hónapokban került a figyelem középpontjába, mivel az uniós vezetők a részben ott kezelt befagyasztott orosz vagyonból akarták támogatni Ukrajnát, amit Bart De Wever belga kormányfő vehemensen ellenzett. Nagyrészt neki köszönhető, hogy a decemberi uniós csúcson végül egy 90 milliárd eurós közös hitel felvétele mellett döntöttek Kijev számára, amely után az uniós adófizetők évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetés alatt.

Kevesebb bevételt termel a befagyasztott orosz vagyon

Valérie Urbain, a Euroclear vezérigazgatója az éves jelentésben is dicsérte az uniós döntést, és megerősítette, hogy az intézmény továbbra is együtt fog működni a politikai döntéshozókkal az Oroszország elleni szankciók betartásában.

A belga lap emlékeztetett, hogy a Euroclearben más helyi bankok és kormányzati szervek mellett 12 százalékos tulajdonjoggal rendelkezik az állam. A Euroclear befektetők, intézmények és kormányok között bonyolít le jelentős pénzügyi tranzakciókat, és 

önmagát a pénzügyi világ közjegyzőjeként határozza meg.

Globális piacvezető a speciális pénzügyi szolgáltatások terén. A vállalat az éves jelentés szerint

  • 2024-ben 1038 milliárd
  • 2025-ben 1112 milliárd

euró nettó nyereséget ért el.

Euroclear - Russian Assets - European Commission - Photo Illustration
A Euroclear tavaly 3,3 milliárd euróval járult hozzá az ukrajnai alaphoz / Fotó: NurPhoto via AFP

Az intézmény orosz vállalatoknak és a moszkvai kormánynak is nyújtott szolgáltatásokat, a befagyasztott eszközök között van készpénz, részvények és kötvények. Már nem hozzáférhetők az orosz tulajdonosaik számára, de a Euroclear decemberben feloldott olyan forrásokat, amelyeket korábban orosznak gondolt, de kiderült, hogy az Eurázsiai Fejlesztési Banké.

Az orosz jegybank már beperelte a Eurocleart

A befagyasztott orosz milliárdokból származó kamatok és osztalékok a Euroclear zárolt számlájára kerülnek. A pénzt az intézmény újra befekteti, és nagy részét az európai Ukrajna Alap számára tartalékolja.

A 2025-ös pénzügyi évben a Euroclear 3,3 milliárd euróval járult hozzá ehhez az alaphoz.

Az orosz jegybank már beperelte a Eurocleart egy moszkvai bíróságon, mert szerinte a belga intézmény káros tevékenységet folytat, befolyásolja a központi bank pénzeszközeinek és értékpapírjainak rendelkezésre állását. 

 

